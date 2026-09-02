Autor de um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino, no último final de semana, pela 25ª rodada do Brasileirão, o atacante Luciano chegou a marca de 100 gols pelo Tricolor paulista na década de 2020.
O camisa 10 foi o 4º no Brasil a chegar a casa dos 100 gols por um único clube no período e é o terceiro em atividade por sua equipe com mais gols, atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que tem 151 gols pelo Rubro-negro, e Cano, do Fluminense, autor de 112 gols.
Desde 2021, nesta década, outro jogador que marcou mais de 100 gols foram Hulk, pelo Atlético-MG, com 140 gols. Entre os jogadores que atuam ainda por suas equipes, os próximos da lista são Yuri Alberto, do Corinthians, com 84 gols; Flaco López (Palmeiras), 78 gols; e Calleri (São Paulo) e Arrascaeta (Flamengo) com 76 gols cada.
Maiores artilheiros por um único clube na década de 2020 (2001-2026):
151 – Pedro * (290 jogos) – Flamengo
140 – Hulk (311 jogos) – Atlético-MG
112 – Cano * (237 jogos) – Fluminense
[100] – Luciano * (319 jogos) – São Paulo
91 – Gabigol (204 jogos) – Flamengo
87 – Raphael Veiga (295 jogos) – Palmeiras
84 – Yuri Alberto * (240 jogos) – Corinthians
78 – Flaco López * (225 jogos) – Palmeiras
76 – Calleri * (233 jogos) – São Paulo
76 – Arrascaeta * (281 jogos) – Flamengo
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Palmeiras na década de 2020 (2001-2026):
87 – Raphael Veiga (295 jogos)
78 – Flaco López * (225 jogos)
59 – Rony (234 jogos)
34 – Gustavo Gómez * (306 jogos)
27 – Estêvão (83 jogos)
27 – Vitor Roque * (85 jogos)
25 – Maurício * (115 jogos)
24 – Murilo * (241 jogos)
22 – Breno Lopes (144 jogos)
21 – Endrick (82 jogos)
21 – Gustavo Scarpa (117 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do São Paulo na década de 2020 (2021-2026):
100 – Luciano * (319 jogos)
76 – Calleri * (233 jogos)
25 – Lucas Moura * (111 jogos)
22 – André Silva * (110 jogos)
20 – Ferreira * (132 jogos)
16 – Arboleda * (228 jogos)
14 – Rigoni (82 jogos)
14 – Pablo (45 jogos)
13 – Reinaldo (118 jogos)
12 – Rodrigo Nestor (210 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Santos no século 21 (2001-2026):
49 – Marcos Leonardo (106 jogos)
27 – Guilherme (94 jogos)
19 – Neymar * (51 jogos)
17 – Gabigol * (37 jogos)
15 – Barreal * (78 jogos)
14 – Lucas Braga (161 jogos)
12 – Giuliano (36 jogos0
11 – Marinho (50 jogos)
10 – Mendoza (45 jogos)
10 – Thaciano * (62 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Corinthians na década de 2020 (2021-2026):
84 – Yuri Alberto * (240 jogos)
43 – Róger Guedes (126 jogos)
29 – Romero (155 jogos)
20 – Memphis Depay (82 jogos)
18 – Rodrigo Garro (142 jogos)
16 – Jô (82 jogos)
16 – Gustavo Mosquito (152 jogos)
15 – Renato Augusto (116 jogos)
15 – Fábio Santos (151 jogos)
13 – Adson (114 jogos)
…
12 – Gustavo Henrique * (115 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Fluminense na década de 2020 (2021-2026):
112 – Cano * (237 jogos)
47 – Jhon Arias (230 jogos)
35 – Jhon Kennedy * (163 jogos)
25 – Serna * (129 jogos)
24 – Ganso * (244 jogos)
22 – Fred (66 jogos)
20 – Canobbio * (95 jogos)
16 – Lima (168 jogos)
15 – Keno (133 jogos)
14 – Martinelli * (315 jogos)
…
13 – Samuel Xavier * (271 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Vasco na década de 2020 (2021-2026):
60 – Vegetti (141 jogos)
25 – Rayan (99 jogos)
25 – Gabriel Pec (125 jogos)
19 – Cano (50 jogos)
18 – Nenê (70 jogos)
17 – Philippe Coutinho (81 jogos)
16 – Raniel (45 jogos)
14 – Puma Rodríguez * (155 jogos)
13 – Nuno Moreira * (96 jogos)
13 – David * (107 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Botafogo na década de 2020 (2021-2026):
44 – Tiquinho Soares * (120 jogos)
30 – Júnior Santos * (133 jogos)
23 – Eduardo (98 jogos)
17 – Igor Jesus (59 jogos)
16 – Rafael Navarro (48 jogos)
15 – Erison (34 jogos)
14 – Alex Telles (105 jogos)
14 – Arthur Cabral * (65 jogos)
12 – Luiz Henrique (66 jogos)
12 – Matheus Nascimento (85 jogos)
12 – Diego Gonçalves (52 jogos)
11 – Danilo * (48 jogos)
…
10 – Matheus Martins (91 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Grêmio na década de 2020 (2021-2026):
43 – Diego Souza (104 jogos)
30 – Carlos Vinícius * (57 jogos)
29 – Luis Suárez (54 jogos)
28 – Cristaldo (165 jogos)
27 – Braithwaite * (84 jogos)
22 – Ferreira (107 jogos)
19 – Bitello (93 jogos)
15 – Villasanti * (203 jogos)
13 – Amuzu * (75 jogos)
12 – Everton Galdino (72 jogos)
12 – André Henrique * (86 jogos)
12 – Gustavo Martins * (119 jogos)
12 – Pavón * (120 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Internacional na década de 2020 (2021-2026):
63 – Alan Patrick * (219 jogos)
31 – Enner Valencia (100 jogos)
28 – Borré (104 jogos)
25 – Edenílson (108 jogos)
24 – Maurício (167 jogos)
21 – Pedro Henrique (101 jogos)
21 – Wanderson (145 jogos)
20 – Yuri Alberto (56 jogos)
17 – Vitinho * (85 jogos)
14 – Bernabei * (110 jogos)
14 – Carbonero * (69 jogos)
14 – Alemão (71 jogos)
14 – Wesley (86 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Atlético-MG na década de 2020 (2021-2026):
140 – Hulk (311 jogos)
50 – Paulinho (120 jogos)
31 – Eduardo Vargas (151 jogos)
22 – Zaracho (178 jogos)
19 – Nacho Fernández (109 jogos)
17 – Guilherme Arana (223 jogos)
16 – Eduardo Sasha (102 jogos)
14 – Rony (65 jogos)
14 – Keno (87 jogos)
14 – Gustavo Scarpa * (156 jogos)
…
13 – Tomás Cuello * (81 jogos)
12 – Igor Gomes * (179 jogos)
11 – Bernard * (118 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Cruzeiro na década de 2020 (2021-2026):
49 – Kaio Jorge * (107 jogos)
30 – Matheus Pereira * (206 jogos)
22 – Edu (48 jogos)
19 – Bruno Rodrigues * (94 jogos)
13 – Gabigol (49 jogos)
13 – Christian (80 jogos)
11 – Keny Arroyo * (56 jogos)
10 – Rafa Silva (35 jogos)
8 – Dinneno (27 jogos)
8 – Arthur Gomes (59 jogos)
* Em atividade pelo clube
Maiores artilheiros do Bahia na década de 2020 (2021-2026):
40 – Everaldo * (147 jogos)
29 – Gilberto (162 jogos)
28 – Willian José * (89 jogos)
26 – Thaciano (121 jogos)
23 – Cauly (174 jogos)
21 – Jean Lucas * (149 jogos)
20 – Lucho Rodríguez (69 jogos)
20 – Ademir * (180 jogos)
19 – Rodallega (60 jogos)
19 – Luciano Juba * (168 jogos)
* Em atividade pelo clube