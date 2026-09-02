Autor de um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino, no último final de semana, pela 25ª rodada do Brasileirão, o atacante Luciano chegou a marca de 100 gols pelo Tricolor paulista na década de 2020.

O camisa 10 foi o 4º no Brasil a chegar a casa dos 100 gols por um único clube no período e é o terceiro em atividade por sua equipe com mais gols, atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que tem 151 gols pelo Rubro-negro, e Cano, do Fluminense, autor de 112 gols.

Desde 2021, nesta década, outro jogador que marcou mais de 100 gols foram Hulk, pelo Atlético-MG, com 140 gols. Entre os jogadores que atuam ainda por suas equipes, os próximos da lista são Yuri Alberto, do Corinthians, com 84 gols; Flaco López (Palmeiras), 78 gols; e Calleri (São Paulo) e Arrascaeta (Flamengo) com 76 gols cada.

Maiores artilheiros por um único clube na década de 2020 (2001-2026):

151 – Pedro * (290 jogos) – Flamengo

140 – Hulk (311 jogos) – Atlético-MG

112 – Cano * (237 jogos) – Fluminense

[100] – Luciano * (319 jogos) – São Paulo

91 – Gabigol (204 jogos) – Flamengo

87 – Raphael Veiga (295 jogos) – Palmeiras

84 – Yuri Alberto * (240 jogos) – Corinthians

78 – Flaco López * (225 jogos) – Palmeiras

76 – Calleri * (233 jogos) – São Paulo

76 – Arrascaeta * (281 jogos) – Flamengo

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Palmeiras na década de 2020 (2001-2026):

87 – Raphael Veiga (295 jogos)

78 – Flaco López * (225 jogos)

59 – Rony (234 jogos)

34 – Gustavo Gómez * (306 jogos)

27 – Estêvão (83 jogos)

27 – Vitor Roque * (85 jogos)

25 – Maurício * (115 jogos)

24 – Murilo * (241 jogos)

22 – Breno Lopes (144 jogos)

21 – Endrick (82 jogos)

21 – Gustavo Scarpa (117 jogos)

* Em atividade pelo clube

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Maiores artilheiros do São Paulo na década de 2020 (2021-2026):

100 – Luciano * (319 jogos)

76 – Calleri * (233 jogos)

25 – Lucas Moura * (111 jogos)

22 – André Silva * (110 jogos)

20 – Ferreira * (132 jogos)

16 – Arboleda * (228 jogos)

14 – Rigoni (82 jogos)

14 – Pablo (45 jogos)

13 – Reinaldo (118 jogos)

12 – Rodrigo Nestor (210 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Santos no século 21 (2001-2026):

49 – Marcos Leonardo (106 jogos)

27 – Guilherme (94 jogos)

19 – Neymar * (51 jogos)

17 – Gabigol * (37 jogos)

15 – Barreal * (78 jogos)

14 – Lucas Braga (161 jogos)

12 – Giuliano (36 jogos0

11 – Marinho (50 jogos)

10 – Mendoza (45 jogos)

10 – Thaciano * (62 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Corinthians na década de 2020 (2021-2026):

84 – Yuri Alberto * (240 jogos)

43 – Róger Guedes (126 jogos)

29 – Romero (155 jogos)

20 – Memphis Depay (82 jogos)

18 – Rodrigo Garro (142 jogos)

16 – Jô (82 jogos)

16 – Gustavo Mosquito (152 jogos)

15 – Renato Augusto (116 jogos)

15 – Fábio Santos (151 jogos)

13 – Adson (114 jogos)

…

12 – Gustavo Henrique * (115 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Fluminense na década de 2020 (2021-2026):

112 – Cano * (237 jogos)

47 – Jhon Arias (230 jogos)

35 – Jhon Kennedy * (163 jogos)

25 – Serna * (129 jogos)

24 – Ganso * (244 jogos)

22 – Fred (66 jogos)

20 – Canobbio * (95 jogos)

16 – Lima (168 jogos)

15 – Keno (133 jogos)

14 – Martinelli * (315 jogos)

…

13 – Samuel Xavier * (271 jogos)

* Em atividade pelo clube

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Maiores artilheiros do Vasco na década de 2020 (2021-2026):

60 – Vegetti (141 jogos)

25 – Rayan (99 jogos)

25 – Gabriel Pec (125 jogos)

19 – Cano (50 jogos)

18 – Nenê (70 jogos)

17 – Philippe Coutinho (81 jogos)

16 – Raniel (45 jogos)

14 – Puma Rodríguez * (155 jogos)

13 – Nuno Moreira * (96 jogos)

13 – David * (107 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Botafogo na década de 2020 (2021-2026):

44 – Tiquinho Soares * (120 jogos)

30 – Júnior Santos * (133 jogos)

23 – Eduardo (98 jogos)

17 – Igor Jesus (59 jogos)

16 – Rafael Navarro (48 jogos)

15 – Erison (34 jogos)

14 – Alex Telles (105 jogos)

14 – Arthur Cabral * (65 jogos)

12 – Luiz Henrique (66 jogos)

12 – Matheus Nascimento (85 jogos)

12 – Diego Gonçalves (52 jogos)

11 – Danilo * (48 jogos)

…

10 – Matheus Martins (91 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Grêmio na década de 2020 (2021-2026):

43 – Diego Souza (104 jogos)

30 – Carlos Vinícius * (57 jogos)

29 – Luis Suárez (54 jogos)

28 – Cristaldo (165 jogos)

27 – Braithwaite * (84 jogos)

22 – Ferreira (107 jogos)

19 – Bitello (93 jogos)

15 – Villasanti * (203 jogos)

13 – Amuzu * (75 jogos)

12 – Everton Galdino (72 jogos)

12 – André Henrique * (86 jogos)

12 – Gustavo Martins * (119 jogos)

12 – Pavón * (120 jogos)

* Em atividade pelo clube

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Maiores artilheiros do Internacional na década de 2020 (2021-2026):

63 – Alan Patrick * (219 jogos)

31 – Enner Valencia (100 jogos)

28 – Borré (104 jogos)

25 – Edenílson (108 jogos)

24 – Maurício (167 jogos)

21 – Pedro Henrique (101 jogos)

21 – Wanderson (145 jogos)

20 – Yuri Alberto (56 jogos)

17 – Vitinho * (85 jogos)

14 – Bernabei * (110 jogos)

14 – Carbonero * (69 jogos)

14 – Alemão (71 jogos)

14 – Wesley (86 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Atlético-MG na década de 2020 (2021-2026):

140 – Hulk (311 jogos)

50 – Paulinho (120 jogos)

31 – Eduardo Vargas (151 jogos)

22 – Zaracho (178 jogos)

19 – Nacho Fernández (109 jogos)

17 – Guilherme Arana (223 jogos)

16 – Eduardo Sasha (102 jogos)

14 – Rony (65 jogos)

14 – Keno (87 jogos)

14 – Gustavo Scarpa * (156 jogos)

…

13 – Tomás Cuello * (81 jogos)

12 – Igor Gomes * (179 jogos)

11 – Bernard * (118 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Cruzeiro na década de 2020 (2021-2026):

49 – Kaio Jorge * (107 jogos)

30 – Matheus Pereira * (206 jogos)

22 – Edu (48 jogos)

19 – Bruno Rodrigues * (94 jogos)

13 – Gabigol (49 jogos)

13 – Christian (80 jogos)

11 – Keny Arroyo * (56 jogos)

10 – Rafa Silva (35 jogos)

8 – Dinneno (27 jogos)

8 – Arthur Gomes (59 jogos)

* Em atividade pelo clube

Maiores artilheiros do Bahia na década de 2020 (2021-2026):

40 – Everaldo * (147 jogos)

29 – Gilberto (162 jogos)

28 – Willian José * (89 jogos)

26 – Thaciano (121 jogos)

23 – Cauly (174 jogos)

21 – Jean Lucas * (149 jogos)

20 – Lucho Rodríguez (69 jogos)

20 – Ademir * (180 jogos)

19 – Rodallega (60 jogos)

19 – Luciano Juba * (168 jogos)

* Em atividade pelo clube