Autor de um gol no empate do Brentford com o Wolverhampton, por 2 x 2, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, o atacante Igor Thiago chegou a marca de 19 gols na atual edição. Segundo maior artilheiro da Premier League, atrás apenas de Haaland, do Manchester City, artilheiro com 22 gols, Igor Thiago, de 24 anos, acabou de ser premiado pela ótima temporada com uma convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Na história do Campeonato Inglês, Igor já quebrou um recorde nessa atual temporada ao se tornar o brasileiro com mais gols em uma única edição e briga para ser ainda o primeiro brasileiro artilheiro da Premier League.

Brasileiros com mais gols em uma única temporada do Campeonato Inglês

[19] – Igor Thiago (Brentford) – 2025/26 – 30 jogos

15 – Roberto Firmino (Liverpool) – 2017/18 – 37 jogos

15 – Gabriel Martinelli (Arsenal) – 2022/23 – 36 jogos

15 – Matheus Cunha (Wolverhampton) – 2024/25 – 33 jogos

14 – Robinho (Manchester City) – 2008/09 – 31 jogos

14 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 2019/20 – 34 jogos

[14] – João Pedro (Manchester City) – 2025/26 – 25 jogos

13 – Philippe Coutinho (Liverpool) – 2016/17 – 31 jogos

13 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 2017/18 – 29 jogos

13 – Richarlison (Everton) – 2018/19 – 35 jogos

13 – Richarlison (Everton) – 2019/20 – 36 jogos

Se na Inglaterra ainda nenhum brasileiro superou a casa dos 20 gols em uma única edição, nas outras principais ligas nacionais da Europa (Alemanha, Espanha, França e Itália) essa marca já foi alcança 31 vezes na história. Até hoje, o ex-atacante Baltazar, o artilheiro de Deus, segue como o recordista depois de marcar 36 gols e ser o artilheiro do Campeonato Espanhol de 1988/89 pelo Atlético de Madrid. Ronaldo, o Fenômeno, é o segundo da lista com seus 34 gols feitos pelo Barcelona em sua temporada de estreia na La Liga, em 1996/97, quando foi também o principal goleador.

Na Alemanha, Grafite e Aílton são os recordistas com 28 gols. Na Itália, Ronaldo, pela Inter de Milão, é o jogador com mais gols em uma única edição (25). Já França, o recorde pertence ao ex-atacante Sonny Anderson, que marcou 23 gols pelo Lyon, em 2000.

Brasileiros com mais gols em uma edição das Top-5 Ligas Europeias