Com o título da Copa do Brasil de 2025 conquistado nesse domingo, 21, o Corinthians garantiu sua classificação para a Copa Libertadores de 2026. Assim, o futebol brasileiro já tem suas 7 vagas definidas para a próxima edição do torneio sul-americano.

Flamengo (campeão da Libertadores), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense (2º, 3º, 4º e 5º do Brasileirão, respectivamente) e Corinthians (campeão da Copa do Brasil), vão para a fase de grupos, que será sorteada somente no dia 18 de março – e que começará a ser disputada no dia 7 de abril de 2026.

Já Botafogo e Bahia (6º e 7º do Brasileirão) vão para a segunda fase preliminar. O Bahia vai pegar o O’Higgins, do Chile, enquanto o Botafogo um representante boliviano. Essa segunda fase será disputada no dias 18 e 25 de fevereiro.

Na história da Libertadores, desde 1960, o Palmeiras é o time brasileiro com mais participações no torneio (26), indo agora para a 11ª participação, desde 2016, um recorde também entre as equipes do Brasil. O Flamengo, atual campeão, é agora o 3º com mais participações (está em sua 10ª seguida), ao lado do Grêmio.

Brasileiros com mais participações na Libertadores:

(1960-2026)

[26] – Palmeiras

23 – São Paulo

[22] – Flamengo

22 – Grêmio

[19] – Corinthians

[18] – Cruzeiro

16 – Internacional

16 – Santos

14 – Atlético-MG

[11] – Fluminense

9 – Athletico-PR

9 – Vasco

[8] – Botafogo

[5] – Bahia

3 – Fortaleza

3 – Guarani

3 – São Caetano

[1] – Mirassol