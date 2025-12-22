Com o título da Copa do Brasil de 2025 conquistado nesse domingo, 21, o Corinthians garantiu sua classificação para a Copa Libertadores de 2026. Assim, o futebol brasileiro já tem suas 7 vagas definidas para a próxima edição do torneio sul-americano.
Flamengo (campeão da Libertadores), Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense (2º, 3º, 4º e 5º do Brasileirão, respectivamente) e Corinthians (campeão da Copa do Brasil), vão para a fase de grupos, que será sorteada somente no dia 18 de março – e que começará a ser disputada no dia 7 de abril de 2026.
Já Botafogo e Bahia (6º e 7º do Brasileirão) vão para a segunda fase preliminar. O Bahia vai pegar o O’Higgins, do Chile, enquanto o Botafogo um representante boliviano. Essa segunda fase será disputada no dias 18 e 25 de fevereiro.
Na história da Libertadores, desde 1960, o Palmeiras é o time brasileiro com mais participações no torneio (26), indo agora para a 11ª participação, desde 2016, um recorde também entre as equipes do Brasil. O Flamengo, atual campeão, é agora o 3º com mais participações (está em sua 10ª seguida), ao lado do Grêmio.
Brasileiros com mais participações na Libertadores:
(1960-2026)
[26] – Palmeiras
23 – São Paulo
[22] – Flamengo
22 – Grêmio
[19] – Corinthians
[18] – Cruzeiro
16 – Internacional
16 – Santos
14 – Atlético-MG
[11] – Fluminense
9 – Athletico-PR
9 – Vasco
[8] – Botafogo
[5] – Bahia
3 – Fortaleza
3 – Guarani
3 – São Caetano
[1] – Mirassol