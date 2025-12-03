A seleção portuguesa já tem figurino para buscar o inédito título da Copa do Mundo em 2026. A Puma lançou nesta quarta-feira, 3, o uniforme titular de Portugal, com um padrão gráfico inspirado em ondas, representando a história marítima do país.

O design da camisa ainda traz o detalhe de uma bússola na parte interna da gola para enfatizar a ligação de Portugal com o mar.

A camisa já está disponível no site Federação Portuguesa de Futebol por 80 euros (equivalente a mais de R$ 490), e em breve chegará às lojas do Brasil.