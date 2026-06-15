Na esteira da chegada da Copa do Mundo Feminina de 2027, as futebolistas que representaram a seleção brasileira feminina entre os anos de 1988 e 1991 irão receber R$ 500 mil do Governo Federal como reconhecimento.
Todas as jogadoras que representaram o Brasil no ano de 1988, quando a canarinha foi vice-campeã da primeira Copa do Mundo (ainda sob caráter experimental), e em 1991, na primeira Copa do Mundo oficial da Fifa (ambas disputadas na China), vão receber R$ 500 mil pelos serviços prestados ao esporte nacional.
Esta é a mesma compensação atribuída a jogadores da seleção de futebol masculino – campeões em 1958, 1962 e 1970 -, antes da Copa de 2014, também disputada no País. A soma está assegurada também para os sucessores legais de atletas que a faleceram, como é o caso das goleiras Lica Laurentino e Simone Carneiro, que disputaram o Mundial de 1988.
Entre os nomes que receberão a soma, estão algumas das principais referências da história da modalidade, como a goleira Meg e as atacantes Sissi e Michael Jackson.
Nomes das pioneiras que serão indenizadas:
Time da Copa do Mundo Feminina de 1988:
Goleiras: Lica Laurentino e Simone Carneiro (falecidas).
Defensoras: Marisa Caju,, Rosilene Fanta e Suzana Cavalheir, Elane Rego, Suzy Bittencourt e Sandra Duarte.
Meias: Lúcia Feitosa, Marilza Pelezinha, Marcinha Honório, Fia Paulista, Russa e Sissi.
Atacantes: Lucilene Cebola, Roseli de Belo, Michael Jackson e Flordelis Oliveira.
Time da Copa do Mundo Feminina de 1991:
Goleiras: Meg e Miriam Soares.
Defensora: Rosa Lima, Doralice, Elane, Marilza e Soró
Meias: Márcia Tafarel, Nalvinha, Cenira Sampaio e Rosângela Rocha.
Atacantes: Fia Carioca, Adriana Alvim, Roseli, Fanta e Pretinha.