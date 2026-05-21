No clima de Copa do Mundo e de nostalgia, a Penalty revisitou um capítulo importante da história do esporte nacional com o lançamento da Camisa Brasil 96 nesta quinta-feira, 21.

A peça resgata o uniforme usado pela seleção brasileira de futsal na conquista do Mundial de 1996, quando a equipe liderada por Manoel Tobias, Choco e Vander bateu a Espanha, por 6 a 4, no ginásio Palaut Sant Jordi, em Barcelona, marcando toda uma geração.

O modelo, que valoriza memória, estética e conexão com o universo do futsal, ultrapassa sua função original e se afirma como peça de desejo. Inspirada no design icônico da época, ela ganha uma leitura atual que dialoga com o streetwear e o universo de moda, transformando símbolos esportivos em expressão de estilo.

Versátil e sofisticada, transita com naturalidade das arquibancadas às ruas, combinando o espírito esportivo a uma estética urbana refinada, referência cultural e plataforma criativa no style contemporâneo.

Produzida em 100% Dry Poliester, a camisa oferece leveza e conforto, mantendo o visual limpo, sem numeração, reforçando o caráter histórico da peça, produzida pela Penalty, marca 100% brasileira fundada em 1970.

O modelo é comercializado por R$ 199,99 em edição limitada e está disponível exclusivamente nas lojas físicas da Penalty (Itupeva e São Roque), além do e-commerce (www.penalty.com.br) oficial da marca.

Mais do que celebrar o aniversário de um título, essa campanha homenageia a origem de um esporte que nasceu da adaptação, da criatividade e da cultura urbana brasileira. Uma das versões mais conhecidas sobre o surgimento do futsal aponta para a ACM de São Paulo, ainda na década de 1940. Com a dificuldade de encontrar campos disponíveis, jovens passaram a improvisar partidas em espaços menores, muitas vezes em quadras internas.

Foi justamente essa limitação de espaço que transformou o jogo. O futebol ficou mais rápido, mais técnico e mais imprevisível. O raciocínio acelerado, o improviso e o gingado passaram a definir uma maneira única de jogar, características que ajudaram a formar gerações de craques.

Para contar essa história, a campanha retorna às raízes do esporte. O ensaio fotográfico, protagonizado pelo casal de influenciadores Rene Ramirez e Jess Monge, aconteceu no centro de São Paulo, um cenário que traduz como poucos a conexão entre futebol, cultura urbana e improviso.