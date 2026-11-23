Maior campeão do Paraguai, o Olimpia ampliou seu domínio nacional ao conquistar o Clausura de 2026 na noite de domingo, 22, de forma antecipada. O título veio com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Sportivo Trinidense, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.
Alan Morínigo abriu o placar para os visitantes, já no segundo tempo, mas Esteban Matus e Romeo Benítez garantiram o troféu para o “Decano”.
Assim, o Olimpia chegou a 45 pontos e, faltando ainda três rodadas, não pode mais ser alcançado matematicamente pelo segundo colocado Libertad, que tem 36.
O time dirigido pelo técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez”, celebrou seu 49º título nacional, o segundo em 2026, pois também foi o vencedor do Torneio Apertura. Por isso, o Olimpia já tinha vaga assegurada na Copa Libertadores de 2027 após um ano de ausência.