O Inter revelou nesta quinta-feira, 20, seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Fechando a história que começou com a camisa titular, a fornecedora Adidas fechou uma coleção que homenageia o histórico ano de 2006.

Em alusão ao título mundial, conquistado diante do Barcelona em Yokohama, o lançamento é carregado de referências ao Japão.

A nova terceira camisa é predominantemente vermelho escuro, com detalhes gráficos em um tom mais claro de vermelho. Por toda sua extensão, a peça carrega o grafismo de um dragão japonês – um dos símbolos mais importantes da cultura local.

Além disso, na parte de trás da camisa, próximo à gola, há uma inscrição das coordenadas geográficas do estádio de Yokohama, local onde o Colorado bateu o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho por 1 a 0, com gol de Adriano Gabiru.

O uniforme conta com o logo da Adidas e o escudo aberto do Inter centralizados, ambos destacados em dourado, assim como o número e nome dos jogadores nas costas. A cor escolhida simboliza a glória da conquista de 2006. O kit conta também com calções e meiões vermelho escuros.

A campanha de lançamento traz filme e ensaio fotográfico com os jogadores e jogadoras do elenco atual: Bernabei, Bruno Henrique, João Bezerra, Bruna Benites e Yngrid Piauí.

Onde comprar e quanto custa a camisa do Inter

O novo terceiro uniforme do Inter já está disponível na InterStore on-line, no site da Adidas Brasil e nas lojas físicas marca e do Internacional, nas versões masculina e feminina a R$ 449,99 e infantil por R$ 399,99.

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