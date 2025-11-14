A Federação Paulista de Futebol (FPF) lançou nesta semana a Mag11a, bola oficial produzida pela Penalty que será utilizada na próxima edição do Campeonato Paulista. A partir de 2026, a competição terá novo formato, com 11 datas, adotando um modelo de disputa semelhante ao utilizado na Champions League.

O modelo tem como principal novidade o fato de ter sido avaliado diretamente pelos atletas, que testaram protótipos antes do desenvolvimento final do produto.

Durante os testes, os jogadores experimentaram no campo a nova bola que conta com tecnologias exclusivas e alto desempenho. O objetivo foi entender a percepção dos profissionais em relação a aspectos como controle, trajetória, aderência e resistência em diferentes condições de jogo.

Com cores roxa e laranja, inspiradas no universo da tecnologia, da cultura pop e dos games, a bola apresenta um visual ousado e marcante, criado para dialogar com a nova geração de fãs e atletas. Seu design, com raios dinâmicos e estética vibrante, revela novos detalhes a cada ângulo, reforçando a fusão entre realidade e fantasia que dá vida à Mag11a. O nome escolhido é direto e intuitivo, refletindo a essência do jogo que transforma cada jogada em espetáculo.