O Palmeiras é campeão inédito da Supercopa do Brasil feminina. Neste sábado, 7, em clássico contra o Corinthians, as palestrinas ficaram no empate por 1 a 1, na Arena Barueri, e levaram a final para a decisão nos pênaltis. Com três defesas da goleira colombiana Tapia, o Verdão venceu por 5 a 4 e conquistou o título pela primeira vez.
Esta é a segunda temporada seguida que as Brabas do Timão perdem o título para um rival. Na última edição, o Corinthians também foi derrotado nos pênaltis para o São Paulo.
Já com ritmo de jogo após a disputa do Mundial feminino, o Corinthians aproveitou os minutos iniciais para surpreender a equipe rival. Logo aos cinco minutos, Jaqueline partiu para cima da marcação, pedalou e chutou forte, abrindo o placar no clássico.
Após sair atrás no placar, o Palmeiras conseguiu se impor e passou a ditar o ritmo de jogo. As palestrinas controlaram a posse de bola, enquanto as Brabas apostavam em descidas mais agudas quando possível.
Aos 27 minutos, na bola parada, Gabi Zanotti desviou de cabeça e viu a bola carimbar a trave. A resposta alviverde aconteceu aos 39 minutos, quando Andressinha teve tempo para cruzar e Bia Zaneratto brilhar. Em seu retorno, a atacante completou e deixou tudo igual na decisão.
Ainda no primeiro tempo, no último lance antes do intervalo, o Corinthians teve a chance de ir para o vestiário na frente. Em chute cruzado de Jaqueline, a goleira colombiana Tapia realizou uma defesa primordial.
Na etapa final, Brena quase marcou para o Palmeiras e Duda para o Corinthians logo de início. As Brabas do Timão tiveram momento de controle no jogo, e o Palmeiras respondeu na sequência, mas sem sucesso.
Aos 40 minutos, as palestrinas voltaram a ter uma grande chance de gol nos pés de Brenda, que desperdiçou na grande área. O empate persistiu e a final caminhou para a decisão nos pênaltis.
Palmeiras x Corinthians: decisão nos pênaltis
Diferente do início do jogo, o Corinthians que largou atrás na disputa nos pênaltis. A capitã e camisa 10 das Brabas, Gabi Zanotti, parou na goleira Tapia – que viria a brilhar ainda mais na sequência.
Na 4ª e 5ª cobrança, o Palmeiras desperdiçou as chances, com Gláucia e Brena, e viu o Corinthians ter a chance de sagrar campeão. Na cobrança decisiva de Johnson, Tapia voltou a ser crucial e defendeu novo pênalti.