A Nike apresentou nesta sexta-feira, 5, dia do sorteio da Copa do Mundo, a coleção Hollywood Keepers, com camisas de goleiro de oito seleções, incluindo a do Brasil, todas com ar retrô.

A empresa americana trata a coleção como uma “proposta de design disruptiva que resgata o estilo arrojado e a confiança excêntrica dos goleiros dos anos 1990 e início dos anos 2000, reinterpretando suas estéticas icônicas para uma nova geração.”

Além do Brasil, Canadá, Inglaterra, França, Coréia do Sul, Holanda, Nigéria e EUA receberam camisas desta linha.

Ainda segundo a Nike, inspirado no protagonismo e na personalidade marcante dos jogadores que defendem as traves, a coleção traz “peças altamente expressivas, estabelecendo um novo padrão para a cultura dos uniformes enquanto a contagem regressiva para o maior torneio do futebol mundial se aproxima.”

Assim como nos uniformes de goleiro oficiais da seleção, que serão revelados próximo do campeonato, as camisas casuais de “Hollywood Keepers” para as oito federações selecionadas têm como base um padrão de estrela característico inspirado em camisas clássicas de goleiro, além de estampas exclusivas que transformam cada camisa em uma tela única de identidade nacional.

Para o design da camisa de goleiro do Brasil, a Nike utilizou como referência as linhas clássicas do calçadão.