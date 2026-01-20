O primeiro campeonato intercontinental de clubes femininos vai começar. A Copa dos Campeões de clubes, o Mundial de Clubes feminino, acontecerá na Inglaterra, país sede do torneio, entre os dias 28 deste mês e 1º de fevereiro. E, para já deixar aquele gostinho de campeão, a Fifa divulgou algumas fotos da taça.

O troféu foi apresentado na última terça-feira, 19, em um evento conduzido por Alex Scott, ex-jogadora da Inglaterra e lenda do Arsenal, e Jill Ellis, treinadora bicampeã da Copa do Mundo Feminina e diretora de futebol da Fifa. Ainda no evento, que ocorreu em uma escola próxima ao palco das semifinais, os alunos puderam ver a taça pela primeira vez.

“Foi um prazer passar um tempo com as crianças e testemunhar sua emoção ao ver o troféu de perto. Mal posso esperar para vê-las no estádio daqui a alguns dias”, comentou Ellis.

“É incrível ver a primeira Copa dos Campeões Feminina da FIFA ganhar vida aqui em Londres, reunindo campeãs de todos os continentes para competir em um palco verdadeiramente global”, afirmou Scott, embaixadora da Copa dos Campeões feminina.

Quando, onde e horários dos jogos

As semifinais acontecem no dia 28, no Brentford Stadium, em dois jogos que prometem fortes emoções. O primeiro será entre Gotham FC, dos Estados Unidos e campeão da Concacaf, e Corinthians, campeão da Libertadores Feminina, às 9h30 (de Brasília).

Já o segundo será entre Arsenal, da Inglaterra e campeão da Champions League Feminina, e o ASFAR, do Marrocos e campeão da Champions League Feminina da CAF, às 15h (de Brasília).

Os vencedores das semifinais avançam para a final, que será disputada no dia 1º de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, estádio do Arsenal.

O jogo, porém, começará depois da disputa de terceiro lugar, que acontece no mesmo local, mas algumas horas antes; a partida será às 11h45 (de Brasília). Este dia promete fechar o torneio inédito do futebol feminino com chave de ouro.