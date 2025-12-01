O Mirassol divulgou a nova camisa para a comemoração do seu centenário. A peça, produzida pela Athleta, é predominantemente branca, com detalhes em verde e amarelo, tanto nas mangas como na gola polo. Marcas d’água com o escudo do time são espalhadas pelo uniforme.

Outra novidade é a mistura de dois escudos entrelaçados no peito, a primeira versão do escudo do clube com o atual. A camisa não será utilizada em partidas oficiais e fará parte de uma série exclusiva.

A camisa do centenário do Mirassol mistura referências internacionais de moda para criar uma peça de alfaiataria esportiva, que foi idealizada para ser usada em eventos e momentos comemorativos. Segundo divulgou o clube, o torcedor que aproximar o celular do escudo terá acesso a um documentário exclusivo sobre os cem anos do time, graças à tecnologia NFC.

De acordo com a equipe, a camisa estará disponível para compra a partir de quinta-feira (4), nos sites da Athleta Brasil e do próprio Mirassol. A peça também será comercializada de forma física nas cidades de Mirassol e São José do Rio Preto. O preço da camisa ainda não foi divulgado.

O Mirassol, fundado em 9 de novembro de 1925, subiu para a Série do Brasileiro nesta temporada. Uma das sensações da competição, já garantiu vaga direta na Libertadores de 2025.