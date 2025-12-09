O Flamengo vai estrear na Copa Intercontinental de 2025 nessa quarta, 10, às 14h de Brasília, quando enfrenta o Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf pela segunda fase, chamada de Dérbi das Américas — uma espécie de quartas de final, uma fase antes da semifinal.
Na história do Mundial de Clubes, desde 2000, quando a Fifa passou a organizar o torneio e chamar clubes de outras confederações, além de Uefa (Europa) e Conmebol (América do Sul), esta será a quinta vez em que brasileiros e mexicanos vão se enfrentrar.
A primeira foi em 2000, quando o Vasco bateu o Necaxa pelo Grupo B, por 2 x 1, de virada no Maracanã. Depois de levar um gol do equatoriano Álex Aguinaga, aos 5 minutos, o Vasco empatou com o zagueiro Odvan, logo em seguida, aos 8, e fez o gol da vitória com Romário, aos 24 do segundo tempo.
Com a vitória, o Vasco garantiu o primeiro lugar do grupo e foi para a final em que foi foi derrotado pelo Corinthians, nos pênaltis. Já o Necaxa foi para a disputa do terceiro lugar, onde surpreendeu e ganhou do Real Madrid, nos pênaltis, após o empate por 1 x 1 no tempo normal e na prorrogação.
O segundo confronto foi na semifinal de 2017, quando o Grêmio ganhou do Pachuca por 1 x 0, com um gol do atacante Everton Cebolinha aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Classificado para a final, o tricolor gaúcho, de Renato Portaluppi, acabou derrotado depois pelo Real Madrid, do técnico Zidane, por 1 x 0, com um gol de Cristiano Ronaldo.