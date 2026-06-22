Depois de estrear marcando os 3 gols da Argentina contra a Argélia, o craque Lionel Messi quase repetiu a dose nesta segunda, 22, na vitória por 2 x 0 sobre a Áustria, pelo Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Além de marcar os dois gols argentinos, o camisa 10 desperdiçou um pênalti no primeiro tempo.
Com os 5 gols no Mundial de 2026, Messi tornou-se agora o maior artilheiro isolado da história das Copas com 18 gols, dois a mais do que o alemão Miroslav Klose. No dia em que ampliou seu recorde como jogador com mais partidas disputadas em Copas (28), Messi alcançou ainda outras marcas importantes. Ele agora é, ao lado do francês Fontaine (1958) e do brasileiro Jairzinho (1970), o jogador com mais partidas consecutivas marcando gols (6 jogos). Depois de marcar contra Austrália (1 gol), Holanda (1 gol), Croácia (1 gol) e França (2 gols) em 2022, Messi marcou contra a Argélia (3 gols) e Áustria (2 gols).
Com o gol sobre a Áustria, Messi tem agora gols contra 12 seleções, algo que nenhum outro jogador conseguiu. Além disso, tornou-se o jogador com mais vitórias em Copas (17), ultrapassando também o alemão Klose.
Mais vitórias em Copas do Mundo (1930-2026)
- [18] – Messi 🇦🇷 (28 j)
- 17 – Klose 🇩🇪 (24 j)
- 16 – Cafu 🇧🇷 (20 j)
- 15 – Overath 🇩🇪 (19 j)
- 15 – Ronaldo 🇧🇷 (19 j)
- 15 – Lahm 🇩🇪 (20 j)
- 15 – Schweisteinger 🇩🇪 (20 j)
- 15 – Lothar Matthaus 🇩🇪 (25 j)
- 14 – Lúcio 🇧🇷 (17 j)
- 14 – Beckenbauer 🇩🇪 (18 j)
- 14 – Giroud 🇫🇷 (18 j)
- 14 – Mertesacker 🇩🇪 (19 j)
- 14 – Griezmann 🇫🇷 (19 j)
- 14 – Lloris 🇫🇷 (20 j)
- 14 – Maldini 🇮🇹 (23 j)