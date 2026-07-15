Argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026 novamente com a marca de seu gênio, Lionel Messi. O camisa 10 contribuiu com duas assistências, para Enzo Fernández e Lautaro Martínez, na épica virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, em Atlanta.

Com isso, Messi chegou a 12 assistências em Mundiais, abrindo dois de vantagem sobre Pelé. O craque brasileiro, campeão mundial em 1958, 1962 e 1970, obteve a marca com menos da metade dos jogos (14 a 33). Messi, portanto, tem média de 0,36 assistências por jogo, contra 0,71 de Pelé.

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Messi vem colecionando diversos recordes nesta Copa, incluindo o da artilharia histórica da competição, com 21 bolas na rede. Na decisão de domingo, 19, em Nova Jersey, contra a Espanha, se efetivamente entrar em campo, Messi igualará outro brasileiro, Cafu, até então o único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo (1994, 1998 e 2002).

Mais assistências em Copas do Mundo (1930-2026)

[12] – Messi (Argentina) – 33 jogos
10 – Pelé (Brasil) – 14 jogos
9 – Fritz Walter (Alemanha Ocidental) -11 jogos
8 – Raymond Kopa (França) – 8 jogos
8 – Maradona (Argentina) – 21 jogos
8 – Uwe Seeler (Alemanha Ocidental) – 21 jogos
7 – Pierre Littbarski (Alemanha) – 18 jogos
7 – Grzegorz Lato (Polônia) – 20 jogos
6 – Ademir de Menezes (Brasil) – 6 jogos
6 – Francesco Totti (Itália) – 11 jogos
6 – Zagallo (Brasil) – 12 jogos
6 – David Beckham (Inglaterra) – 13 jogos
6 – Thomas Hässler (Alemanha) – 14 jogos
6 – Didi (Brasil) – 15 jogos 6 – Thomas Müller (Alemanha) – 19 jogos
6 – Schweinsteiger (Alemanha) – 20 jogos

Lautaro Martinez, autor do gol da vitória argentina, abraça Lionel Messi após a partida contra a Inglaterra (EFE/EPA/WILL OLIVER)

Lautaro Martinez, autor do gol da vitória argentina, abraça Lionel Messi após a partida contra a Inglaterra – Will Oliver/EFE

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Kylian Mbappé

    França

    8
  2. 02

    Lionel Messi

    Argentina

    8
  3. 03

    Erling Haaland

    Noruega

    7
  4. 04

    Harry Kane

    Inglaterra

    6
  5. 05

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    6
  6. 06

    Mikel Oyarzabal

    Espanha

    5
  7. 07

    Ousmane Dembélé

    França

    5
  8. 08

    Ismaila Sarr

    Senegal

    4
  9. 09

    Julián Quiñones

    México

    4
  10. 10

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

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