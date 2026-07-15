A Argentina chegou à final da Copa do Mundo de 2026 novamente com a marca de seu gênio, Lionel Messi. O camisa 10 contribuiu com duas assistências, para Enzo Fernández e Lautaro Martínez, na épica virada por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, em Atlanta.
Com isso, Messi chegou a 12 assistências em Mundiais, abrindo dois de vantagem sobre Pelé. O craque brasileiro, campeão mundial em 1958, 1962 e 1970, obteve a marca com menos da metade dos jogos (14 a 33). Messi, portanto, tem média de 0,36 assistências por jogo, contra 0,71 de Pelé.
Messi vem colecionando diversos recordes nesta Copa, incluindo o da artilharia histórica da competição, com 21 bolas na rede. Na decisão de domingo, 19, em Nova Jersey, contra a Espanha, se efetivamente entrar em campo, Messi igualará outro brasileiro, Cafu, até então o único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo (1994, 1998 e 2002).
Mais assistências em Copas do Mundo (1930-2026)
[12] – Messi (Argentina) – 33 jogos
10 – Pelé (Brasil) – 14 jogos
9 – Fritz Walter (Alemanha Ocidental) -11 jogos
8 – Raymond Kopa (França) – 8 jogos
8 – Maradona (Argentina) – 21 jogos
8 – Uwe Seeler (Alemanha Ocidental) – 21 jogos
7 – Pierre Littbarski (Alemanha) – 18 jogos
7 – Grzegorz Lato (Polônia) – 20 jogos
6 – Ademir de Menezes (Brasil) – 6 jogos
6 – Francesco Totti (Itália) – 11 jogos
6 – Zagallo (Brasil) – 12 jogos
6 – David Beckham (Inglaterra) – 13 jogos
6 – Thomas Hässler (Alemanha) – 14 jogos
6 – Didi (Brasil) – 15 jogos 6 – Thomas Müller (Alemanha) – 19 jogos
6 – Schweinsteiger (Alemanha) – 20 jogos
Copa do Mundo 2026 Artilharia Kylian Mbappé França Lionel Messi Argentina Erling Haaland Noruega Harry Kane Inglaterra Jude Bellingham Inglaterra Mikel Oyarzabal Espanha Ousmane Dembélé França Ismaila Sarr Senegal Julián Quiñones México Vinícius Júnior Brasil
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Kylian Mbappé
França
Lionel Messi
Argentina
Erling Haaland
Noruega
Harry Kane
Inglaterra
Jude Bellingham
Inglaterra
Mikel Oyarzabal
Espanha
Ousmane Dembélé
França
Ismaila Sarr
Senegal
Julián Quiñones
México
Vinícius Júnior
Brasil