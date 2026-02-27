A Federação Italiana de Futebol (FIGC na sigla original) e a Adidas revelaram a nova camisa retrô da Itália, que homenageia a seleção dos anos 1970. A apresentação ocorreu na noite da última quinta-feira, 26, em um evento especial durante a Semana da Moda de Milão, com a presença do ex-meia-atacante Alessandro Del Piero.

Naquela década, a Azzurra chegou à final da Copa do Mundo do México, sendo superada pelo Brasil de Pelé. Apesar da derrota naquele mundial, o período permanece como um dos mais icônicos da história da equipe.



O manto aposta em um estilo minimalista, sem detalhes extras, o que destaca o tradicional tom de azul.

O escudo da FIGC segue o modelo clássico da época, com a palavra “Italia” escrita em dourado acima da bandeira nacional, acompanhada por bordas também em ouro.

Outro elemento vintage é o logotipo da Adidas em sua versão antiga: o trevo (Trefoil) branco com bordas pretas. A peça foi apresentada no desfile “Unexpected”, durante a Semana de Moda de Milão, vestida pelo ídolo Alessandro Del Piero, eterno craque da Juventus.

O item chegará ao Brasil com preço estimado de R$ 699,99, disponível no site oficial da marca e em varejistas selecionados.