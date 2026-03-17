O Grêmio anunciou as suas duas camisas principais para a temporada, nesta terça-feira, 17, em parceria com a New Balance. Estes são os primeiros uniformes feitos pela empresa no Tricolor Gaúcho. A parceria entre o clube e a fornecedora começou neste ano, com contrato válido até 2030.
A camisa I, no tradicional modelo tricolor, apresenta diferenças das peças dos últimos anos, principalmente por conta das listras mais grossas e a manga inteiramente preta, com um detalhe azul e branco na ponta. As faixas ganham um efeito degradê no meio do uniforme. Alguns detalhes, como o logo da fornecedora e outros patrocinadores aparecem na cor dourada.
A parte interna da camisa, apresenta a frase “Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver!!!”, no verso do símbolo do clube. Próximo a barra do uniforme, aparece um medalhão homenageando o ano de 1996, quando o Tricolor venceu a tríplice coroa, com os títulos do Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana. O conjunto segue o modelo tradicional da equipe, com calção e meiões na cor preta.
A segunda camisa mantém o branco como a cor principal, mas, diferente dos últimos anos, utiliza colunas assimétricas em azul celeste como a principal inovação. Os detalhes, como os patrocínios, também são no mesmo tom de azul da camisa.