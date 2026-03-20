O Grêmio conquistou uma vitória importante em sua última atuação, batendo o Vitória por 2 a 0 pelo Brasileirão. Ainda assim, o clima nos vestiários foi de profunda preocupação. O técnico Luís Castro dedicou o resultado positivo ao lateral Marlon, que deixou o gramado com uma lesão séria.

O impacto da lesão de Marlon no elenco

A contusão de Marlon ocorreu durante uma disputa de bola ainda no primeiro tempo da partida. O jogador precisou de atendimento médico imediato e foi encaminhado para exames detalhados. A gravidade do problema comoveu os companheiros de equipe, que mantiveram o foco para garantir os três pontos.

Declarações de Luís Castro sobre o resultado

Em entrevista coletiva após o apito final, Luís Castro foi enfático ao colocar o aspecto humano acima da performance esportiva. O treinador ressaltou que, embora o triunfo seja fundamental para as pretensões do clube, o pensamento de todos está na recuperação do atleta.

“Esta vitória é inteiramente dedicada ao Marlon. É um momento difícil para qualquer profissional, e o grupo mostrou que é uma família. Jogamos por ele e para ele”, afirmou o comandante gremista, destacando a união do vestiário diante da adversidade.

Próximos passos para o departamento médico

Agora, o Grêmio aguarda os laudos médicos oficiais para determinar o tempo exato de afastamento do jogador. A expectativa é que o clube divulgue uma nota oficial em breve detalhando o cronograma de tratamento e se haverá necessidade de intervenção cirúrgica.

Enquanto isso, a comissão técnica precisará avaliar as opções disponíveis no elenco para suprir a lacuna deixada na lateral. A manutenção do desempenho defensivo será o principal desafio para os próximos compromissos da temporada, enquanto o grupo aguarda o retorno do companheiro.