A Copa Sul-Americana vai atingir um patamar histórico de competitividade técnica na edição de 2026. Isso porque, na fase de grupos, com todos os times classificados, a Conmebol confirma a presença de 10 times que já conquistaram a Copa Libertadores da América. Ao todo, os participantes desta edição somam 22 títulos da principal competição do continente.
O sorteio da fase de grupos acontece nesta quinta-feira, 19 de março, às 20h (horário de Brasília). O evento de definição das chaves ocorre na sede da entidade em Luque, no Paraguai.
Quais clubes campeões da Libertadores disputam a Sul-Americana?
O Brasil é o país com o maior número de representantes laureados nesta edição, com cinco equipes. O River Plate, da Argentina, lidera o ranking individual de títulos entre os participantes. Confira a lista completa dos campeões da Libertadores presentes:
- River Plate (4 títulos)
- São Paulo (3 títulos)
- Grêmio (3 títulos)
- Santos (3 títulos)
- Olimpia (3 títulos)
- Atlético Nacional (2 títulos)
- Racing (1 título)
- San Lorenzo (1 título)
- Atlético-MG (1 título)
- Vasco da Gama (1 título)
A vaga do Vasco da Gama foi a última a ser confirmada, assegurada após o desfecho da Copa do Brasil 2025. A hegemonia regional é clara: Brasil e Argentina dominam a lista com seis representantes diretos cada no torneio.
Data do sorteio e local da grande final
O sorteio desta quinta-feira definirá o caminho dos 32 clubes na fase de grupos. Além do prestígio técnico, a Conmebol já oficializou os detalhes da decisão. A final da Copa Sul-Americana 2026 será disputada em partida única no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
O confronto decisivo pelo título está marcado para o dia 21 de novembro de 2026. Até lá, os dez campeões continentais iniciam a jornada para tentar adicionar o troféu da Sul-Americana às suas extensas galerias de conquistas.