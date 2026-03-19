A Copa Sul-Americana vai atingir um patamar histórico de competitividade técnica na edição de 2026. Isso porque, na fase de grupos, com todos os times classificados, a Conmebol confirma a presença de 10 times que já conquistaram a Copa Libertadores da América. Ao todo, os participantes desta edição somam 22 títulos da principal competição do continente.

O sorteio da fase de grupos acontece nesta quinta-feira, 19 de março, às 20h (horário de Brasília). O evento de definição das chaves ocorre na sede da entidade em Luque, no Paraguai.

Quais clubes campeões da Libertadores disputam a Sul-Americana?

O Brasil é o país com o maior número de representantes laureados nesta edição, com cinco equipes. O River Plate, da Argentina, lidera o ranking individual de títulos entre os participantes. Confira a lista completa dos campeões da Libertadores presentes:

River Plate (4 títulos)

(4 títulos) São Paulo (3 títulos)

(3 títulos) Grêmio (3 títulos)

(3 títulos) Santos (3 títulos)

(3 títulos) Olimpia (3 títulos)

(3 títulos) Atlético Nacional (2 títulos)

(2 títulos) Racing (1 título)

(1 título) San Lorenzo (1 título)

(1 título) Atlético-MG (1 título)

(1 título) Vasco da Gama (1 título)

A vaga do Vasco da Gama foi a última a ser confirmada, assegurada após o desfecho da Copa do Brasil 2025. A hegemonia regional é clara: Brasil e Argentina dominam a lista com seis representantes diretos cada no torneio.

Data do sorteio e local da grande final

O sorteio desta quinta-feira definirá o caminho dos 32 clubes na fase de grupos. Além do prestígio técnico, a Conmebol já oficializou os detalhes da decisão. A final da Copa Sul-Americana 2026 será disputada em partida única no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O confronto decisivo pelo título está marcado para o dia 21 de novembro de 2026. Até lá, os dez campeões continentais iniciam a jornada para tentar adicionar o troféu da Sul-Americana às suas extensas galerias de conquistas.