O Fluminense divulgou sua terceira camisa para a temporada 2026. Desenvolvido em parceria com a Puma, o uniforme presta homenagem às origens do clube no bairro de Laranjeiras e deve ser utilizado pela primeira vez no próximo final de semana.

Predominantemente verde, o novo modelo traz detalhes em off-white e tem como principal elemento um recorte de um mapa histórico da região do Estádio de Laranjeiras. A camisa também resgata o primeiro escudo do Fluminense, utilizado em 1902, ano de fundação do clube. O uniforme conta ainda com gola polo e uma assinatura interna com a data de criação da fundação: 21 de julho de 1902.

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O lançamento é acompanhado pela campanha “Onde eu sou de casa”, estrelada pelos jogadores Thiago Silva, Hulk e Samuel Xavier. Segundo o presidente do clube, Mattheus Montenegro, a nova camisa valoriza a identidade do clube. “O Fluminense deve sempre buscar resgatar e exaltar suas raízes. Essa camisa é uma homenagem ao lugar de onde viemos, às nossas origens.”

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O novo terceiro uniforme é confeccionado com tecido produzido em 100% poliéster reciclado. A linha segue a mesma linha das camisas titular e reserva.

O clube disponibilizará duas versões da camisa. A edição “Jogador”, idêntica à utilizada pelos atletas em campo, será vendida por R$ 599,99. Já a versão “Torcedor” custará R$ 429,99 na linha adulta e R$ 369,99 na infantil.

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