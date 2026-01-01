Fluminense e Puma confirmaram nesta quinta-feira, 1º de janeiro, o inicio de uma parceria de cinco anos para o fornecimento de material esportivo. Foram apresentados os novos uniformes titular e reserva, com a campanha “Bendita Armadura”, que traz filme narrado pelo rapper Filipe Ret exaltando a “fé inabalável” da torcida tricolor.

O acordo contempla o fornecimento completo de vestuário, calçados e acessórios masculino e feminino para o futebol e esportes olímpicos. Produtos de treino e viagem completam a linha. A estreia do novo uniforme acontece no dia 5 de janeiro, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, em partida contra o Água Santa-SP.

“É uma honra essa parceria que nos coloca ao lado de uma das maiores marcas do mundo e traduz o excelente trabalho do clube, com resultado nos campos e crescimento de lojas que têm chamado a atenção do mercado. Estamos com uma expectativa muito boa do que virá pela frente com a Puma”, afirmou o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro. O clube, assim, encerrou parceria com a Umbro.

“O futebol é uma categoria estratégica para a Puma e está no nosso DNA desde que nascemos, com a missão de quebrar recordes no esporte. Ter ao nosso lado um clube centenário como o Fluminense, que une vanguarda, conquistas e paixão, fortalece nossa presença no futebol e amplia o propósito da marca dentro da modalidade”, afirma Charlie Gagliardi, CEO da PUMA Brasil. “Estamos focados em um projeto de longo prazo que entregue excelência e alta performance, respeitando a tradição tricolor enquanto construímos, juntos, os próximos capítulos dessa história de sucesso”, finaliza.

Bendita Armadura do Fluminense