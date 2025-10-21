O Flamengo vai enfrentar o Racing pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores na próxima quarta-feira, 22, no Maracanã, e chega com um retrospecto positivo contra times argentinos na competição sul-americana.
Desde 1980, quando fez sua estreia na competição, o Rubro-Negro tem 14 vitórias, 9 empates e 4 derrotas em todos os confrontos, com 63% de aproveitamento.
Em mata-matas, o desempenho do Fla contra argentinos também é favorável: duas eliminações contra quatro classificações ou vitórias, sendo uma delas a final de 2019 em cima do River Plate.
Como mandante, no Maracanã, o Flamengo é ainda melhor, com 9 vitórias e apenas uma derrota em 13 jogos, para o Central Córdoba na fase de grupos de 2025 (1 x 2).
Diante da o Racing, o Flamengo leva a melhor no confronto direto, com uma vitória e três empates, mas tem uma queda no único mata-mata entre eles pela Libertadores, nas oitavas de final de 2020, quando foi eliminado nos pênaltis, no Maracanã, após dois empates por 1 a 1.
Flamengo contra argentinos na Libertadores:
27 jogos
14 vitórias
9 empates
4 derrotas
50 gols feitos
28 gols sofridos
63% de aproveitamento
Flamengo contra argentinos na Libertadores como mandante
13 jogos
9 vitórias
3 empates
1 derrota
30 gols feitos
13 gols sofridos
76,9% de aproveitamento
Flamengo contra argentinos na Libertadores como visitante*
13 jogos
4 vitórias
6 empates
3 derrotas
18 gols feitos
14 gols sofridos
46,2% de aproveitamento
*Tem ainda uma vitória em cima do River Plate (2 x 1), na final da Libertadores de 2019 em campo neutro (em Lima, no Peru)
Flamengo contra argentinos na Libertadores em mata-matas
11 jogos
7 vitórias
2 empates
2 derrotas
18 gols feitos
11 gols sofridos
69,7% de aproveitamento
4 classificações
2 eliminações
2025 – Quartas de final
Flamengo 2 x 1 Estudiantes
Estudiantes 1 x 0 (2×4 pen) Flamengo
2022 – Semifinal
Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo
Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield
2021 – Oitavas de final
Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo
Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia
2020 – Oitavas de final
Racing 1 x 1 Flamengo
Flamengo 1 x 1 (3×5 pen) Racing
2019 – Final
River Plate 1 x 2 Flamengo
1991 – Quartas de final
Flamengo 2 x 1 Boca Juniors
Boca Juniors 3 x 0 Flamengo