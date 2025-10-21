O Flamengo vai enfrentar o Racing pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores na próxima quarta-feira, 22, no Maracanã, e chega com um retrospecto positivo contra times argentinos na competição sul-americana.

Desde 1980, quando fez sua estreia na competição, o Rubro-Negro tem 14 vitórias, 9 empates e 4 derrotas em todos os confrontos, com 63% de aproveitamento.

Em mata-matas, o desempenho do Fla contra argentinos também é favorável: duas eliminações contra quatro classificações ou vitórias, sendo uma delas a final de 2019 em cima do River Plate.

Como mandante, no Maracanã, o Flamengo é ainda melhor, com 9 vitórias e apenas uma derrota em 13 jogos, para o Central Córdoba na fase de grupos de 2025 (1 x 2).

Diante da o Racing, o Flamengo leva a melhor no confronto direto, com uma vitória e três empates, mas tem uma queda no único mata-mata entre eles pela Libertadores, nas oitavas de final de 2020, quando foi eliminado nos pênaltis, no Maracanã, após dois empates por 1 a 1.

Flamengo contra argentinos na Libertadores:

27 jogos

14 vitórias

9 empates

4 derrotas

50 gols feitos

28 gols sofridos

63% de aproveitamento

Flamengo contra argentinos na Libertadores como mandante

13 jogos

9 vitórias

3 empates

1 derrota

30 gols feitos

13 gols sofridos

76,9% de aproveitamento

Flamengo contra argentinos na Libertadores como visitante*

13 jogos

4 vitórias

6 empates

3 derrotas

18 gols feitos

14 gols sofridos

46,2% de aproveitamento

*Tem ainda uma vitória em cima do River Plate (2 x 1), na final da Libertadores de 2019 em campo neutro (em Lima, no Peru)

Flamengo contra argentinos na Libertadores em mata-matas

11 jogos

7 vitórias

2 empates

2 derrotas

18 gols feitos

11 gols sofridos

69,7% de aproveitamento

4 classificações

2 eliminações

2025 – Quartas de final

Flamengo 2 x 1 Estudiantes

Estudiantes 1 x 0 (2×4 pen) Flamengo

2022 – Semifinal

Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield

2021 – Oitavas de final

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo

Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia

2020 – Oitavas de final

Racing 1 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 1 (3×5 pen) Racing

2019 – Final

River Plate 1 x 2 Flamengo

1991 – Quartas de final

Flamengo 2 x 1 Boca Juniors

Boca Juniors 3 x 0 Flamengo