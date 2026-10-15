A atacante Diana Silva, da seleção portuguesa e atleta do Benfica, anunciou sua gestação ao elenco e à comissão técnica no Benfica Campus, no Seixal. A jogadora de 31 anos comunicou a novidade ao fim do primeiro trimestre de gestação, recebendo o apoio imediato das companheiras e da diretoria do clube.

Em entrevista, a atleta descreveu o momento da carreira e sua condição física: “Tenho-me sentido bastante bem, ainda não tenho sentido os sintomas habituais de uma gravidez. Sinto-me com energia e pronta para treinar, mesmo com alguma dificuldade no treino por sentir-me mais pesada. Já não consigo atingir as mesmas velocidades. Não tenho tanta agilidade, mas tento fazer tudo na mesma e procuro seguir o plano traçado”.

Adaptações da rotina de treinos durante a gestação

Antes da confirmação da gravidez, a atleta cumpria um cronograma específico de recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles. Agora, ela permanece integrada ao dia a dia do centro de treinamento, adaptando os exercícios físicos conforme as orientações e restrições médicas recomendadas para o período gestacional.

O planejamento prevê a continuidade de sua presença no vestiário durante toda a temporada, sustentando a preparação necessária para retornar aos gramados após a licença-maternidade.

Acolhimento profissional e direitos no esporte

A atacante destacou que a maternidade não deve representar um entrave para quem atua em alto rendimento no esporte. Diana Silva valorizou a condução da direção do Benfica sobre o tema, ressaltando que o acolhimento institucional reforça a consolidação estrutural do futebol feminino e a garantia de direitos para conciliar carreira e família com naturalidade.