Autor de um gol e uma assistência na vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos, nesta quinta-feira, 9, o atacante Mbappé alcançou marcas importantes na competição. Com 11 participações diretas em gols, superou o desempenho de Pelé na Copa do Mundo de 1970, subindo no ranking de jogadores com maior soma de gols e assistências

Artilheiro ao lado de Messi, com 8 gols, nesta atual edição, o francês chegou a 20 gols em 20 jogos em Copas e está a apenas um do argentino na lista dos maiores artilheiros dos Mundiais desde 1930.

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Além disso, chegou a 17 vitórias em Copas, ao lado do alemão Klose, sendo o segundo com que mais ganhou, atrás de Messi, que ganhou 21, mas em 31 jogos. Maior artilheiro de jogos de mata-matas, agora com 12 gols em 11 jogos, Mbappé chegou a incríveis 11 participações em gols nesta Copa de 2026, alcançando o maior número desde 1974.

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Com mais dois jogos pela frente, Mbappé tem a chance de igualar ou superar ainda o recorde de 15 participações do brasileiro Ademir de Menezes (1950) e do compatriota Just Fontaine (1958).

Com 8 gols feitos em cada um das duas Copas, Mbappé tem a chance também de subir ainda mais na lista de jogadores com mais gols em uma única edição.

Mais participações em gols em uma edição de Copa:

15 – Ademir de Menezes 🇧🇷 (1950) – 9 gols, 6 assistências

15 – Just Fontaine 🇫🇷 (1958) – 13 gols, 2 assistências

13 – Sandor Kocsis 🇭🇺 (1954) – 11 gols, 2 assistências

13 – Gerd Müller 🇩🇪 (1970) – 10 gols, 3 assistências

11 – Fritz Walter 🇩🇪 (1954) – 3 gols, 8 assistências

11 – Raymond Kopa 🇫🇷 (1958) – 3 gols, 8 assistências

[11] – Mbappé 🇫🇷(2026) – 8 gols, 3 assistências

10 – Pelé 🇧🇷 (1970) – 4 gols, 6 assistências

10 – Messi 🇦🇷 (2022) – 7 gols, 3 assistências

9 – Lato 🇵🇱 (1974) – 7 gols, 2 assistências

[9] – Messi 🇦🇷 (2026) – 8 gols, 1 assistência

Mais gols em uma única edição de Copa do Mundo:

13 – Fontaine 🇫🇷 (1958)

11 – Kocsis 🇭🇺 (1954)

10 – Gerd Muller 🇩🇪 (1970)

9 – Ademir de Menezes 🇧🇷 (1950)

9 – Eusebio 🇵🇹 (1966)

8 – Stabile 🇦🇷 (1930)

8 – Ronaldo 🇧🇷 (2002)

8 – Mbappé 🇫🇷 (2022)

8 – Messi 🇦🇷 (2026)

[8] – Mbappé 🇫🇷 (2026)

7 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (1938)

7 – Jairzinho 🇧🇷 (1970)

7 – Lato 🇵🇱 (1974)

7 – Messi 🇦🇷 (2022)

7 – Haaland 🇳🇴 (2026)

Mais gols em mata-matas na Copa do Mundo:

[12] – Kylian Mbappé 🇫🇷 (11 jogos)

8 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (5 jogos)

8 – Ronaldo 🇧🇷 (10 jogos)

7 – Just Fontaine 🇫🇷 (3 jogos)

7 – Vavá 🇧🇷 7 gols (5 jogos)

7 – Oldrich Nejedly 🇨🇿 (6 jogos)

7 – Pelé 🇧🇷 (6 jogos)

7 – Lionel Messi 🇦🇷 (14 jogos)

6 – Eusébio 🇵🇹 (3 jogos)

6 – Gyorgy Sarosi 🇭🇺 (5 jogos)

6 – Gary Lineker 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (6 jogos)

6 – Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (6 jogos)

6 – Roberto Baggio 🇮🇹 (9 jogos)

5 – Silvio Piola 🇮🇹 (4 jogos)

5 – Gyula Zsengeller 🇭🇺 (4 jogos)

5 – Helmut Rahn 🇩🇪 (6 jogos)

5 – Thomas Muller 🇩🇪 (7 jogos)

5 – Zinedine Zidane 🇫🇷 (7 jogos)

5 – Wesley Sneijder 🇳🇱 (8 jogos)

5 – Miroslav Klose 🇩🇪 (14 jogos)

Mais vitórias em Copas do Mundo (1930-2026):

21 – Messi 🇦🇷 (31 j)

[17] – Mbappé 🇫🇷 (20 j)

17 – Klose 🇩🇪 (24 j)

16 – Cafu 🇧🇷 (20 j)

15 – Overath 🇩🇪 (19 j)

15 – Ronaldo 🇧🇷 (19 j)

15 – Lahm 🇩🇪 (20 j)

15 – Schweisteinger 🇩🇪 (20 j)

15 – Lothar Matthaus 🇩🇪 (25 j)

14 – Lúcio 🇧🇷 (17 j)

14 – Beckenbauer 🇩🇪 (18 j)

14 – Giroud 🇫🇷 (18 j)

14 – Mertesacker 🇩🇪 (19 j)

14 – Griezmann 🇫🇷 (19 j)

14 – Lloris 🇫🇷 (20 j)

14 – Maldini 🇮🇹 (23 j)

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