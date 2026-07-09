Autor de um gol e uma assistência na vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos, nesta quinta-feira, 9, o atacante Mbappé alcançou marcas importantes na competição. Com 11 participações diretas em gols, superou o desempenho de Pelé na Copa do Mundo de 1970, subindo no ranking de jogadores com maior soma de gols e assistências
Artilheiro ao lado de Messi, com 8 gols, nesta atual edição, o francês chegou a 20 gols em 20 jogos em Copas e está a apenas um do argentino na lista dos maiores artilheiros dos Mundiais desde 1930.
Além disso, chegou a 17 vitórias em Copas, ao lado do alemão Klose, sendo o segundo com que mais ganhou, atrás de Messi, que ganhou 21, mas em 31 jogos. Maior artilheiro de jogos de mata-matas, agora com 12 gols em 11 jogos, Mbappé chegou a incríveis 11 participações em gols nesta Copa de 2026, alcançando o maior número desde 1974.
Com mais dois jogos pela frente, Mbappé tem a chance de igualar ou superar ainda o recorde de 15 participações do brasileiro Ademir de Menezes (1950) e do compatriota Just Fontaine (1958).
Com 8 gols feitos em cada um das duas Copas, Mbappé tem a chance também de subir ainda mais na lista de jogadores com mais gols em uma única edição.
Mais participações em gols em uma edição de Copa:
15 – Ademir de Menezes 🇧🇷 (1950) – 9 gols, 6 assistências
15 – Just Fontaine 🇫🇷 (1958) – 13 gols, 2 assistências
13 – Sandor Kocsis 🇭🇺 (1954) – 11 gols, 2 assistências
13 – Gerd Müller 🇩🇪 (1970) – 10 gols, 3 assistências
11 – Fritz Walter 🇩🇪 (1954) – 3 gols, 8 assistências
11 – Raymond Kopa 🇫🇷 (1958) – 3 gols, 8 assistências
[11] – Mbappé 🇫🇷(2026) – 8 gols, 3 assistências
10 – Pelé 🇧🇷 (1970) – 4 gols, 6 assistências
10 – Messi 🇦🇷 (2022) – 7 gols, 3 assistências
9 – Lato 🇵🇱 (1974) – 7 gols, 2 assistências
[9] – Messi 🇦🇷 (2026) – 8 gols, 1 assistência
Mais gols em uma única edição de Copa do Mundo:
13 – Fontaine 🇫🇷 (1958)
11 – Kocsis 🇭🇺 (1954)
10 – Gerd Muller 🇩🇪 (1970)
9 – Ademir de Menezes 🇧🇷 (1950)
9 – Eusebio 🇵🇹 (1966)
8 – Stabile 🇦🇷 (1930)
8 – Ronaldo 🇧🇷 (2002)
8 – Mbappé 🇫🇷 (2022)
8 – Messi 🇦🇷 (2026)
[8] – Mbappé 🇫🇷 (2026)
7 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (1938)
7 – Jairzinho 🇧🇷 (1970)
7 – Lato 🇵🇱 (1974)
7 – Messi 🇦🇷 (2022)
7 – Haaland 🇳🇴 (2026)
Mais gols em mata-matas na Copa do Mundo:
[12] – Kylian Mbappé 🇫🇷 (11 jogos)
8 – Leônidas da Silva 🇧🇷 (5 jogos)
8 – Ronaldo 🇧🇷 (10 jogos)
7 – Just Fontaine 🇫🇷 (3 jogos)
7 – Vavá 🇧🇷 7 gols (5 jogos)
7 – Oldrich Nejedly 🇨🇿 (6 jogos)
7 – Pelé 🇧🇷 (6 jogos)
7 – Lionel Messi 🇦🇷 (14 jogos)
6 – Eusébio 🇵🇹 (3 jogos)
6 – Gyorgy Sarosi 🇭🇺 (5 jogos)
6 – Gary Lineker 🏴 (6 jogos)
6 – Harry Kane 🏴 (6 jogos)
6 – Roberto Baggio 🇮🇹 (9 jogos)
5 – Silvio Piola 🇮🇹 (4 jogos)
5 – Gyula Zsengeller 🇭🇺 (4 jogos)
5 – Helmut Rahn 🇩🇪 (6 jogos)
5 – Thomas Muller 🇩🇪 (7 jogos)
5 – Zinedine Zidane 🇫🇷 (7 jogos)
5 – Wesley Sneijder 🇳🇱 (8 jogos)
5 – Miroslav Klose 🇩🇪 (14 jogos)
Mais vitórias em Copas do Mundo (1930-2026):
21 – Messi 🇦🇷 (31 j)
[17] – Mbappé 🇫🇷 (20 j)
17 – Klose 🇩🇪 (24 j)
16 – Cafu 🇧🇷 (20 j)
15 – Overath 🇩🇪 (19 j)
15 – Ronaldo 🇧🇷 (19 j)
15 – Lahm 🇩🇪 (20 j)
15 – Schweisteinger 🇩🇪 (20 j)
15 – Lothar Matthaus 🇩🇪 (25 j)
14 – Lúcio 🇧🇷 (17 j)
14 – Beckenbauer 🇩🇪 (18 j)
14 – Giroud 🇫🇷 (18 j)
14 – Mertesacker 🇩🇪 (19 j)
14 – Griezmann 🇫🇷 (19 j)
14 – Lloris 🇫🇷 (20 j)
14 – Maldini 🇮🇹 (23 j)