A Adidas e o Cruzeiro apresentaram nesta sexta-feira, 29, o novo segundo uniforme do clube para a temporada 2026. Inspirada no histórico time celeste de 1966, a campanha de lançamento homenageia a conquista do primeiro título brasileiro da história do clube mineiro, vencida em uma final inesquecível, em que a Raposa goleou o Santos de Pelé.

A nova camisa 2 celebra os 60 anos desse dia, reforçando o legado de um clube “Gigante no Presente e no Passado”, conceito que guia a narrativa da campanha.

Na final da Taça do Brasil de 1966, o Cruzeiro escreveu um dos capítulos mais emblemáticos da sua trajetória. Com uma vitória histórica por 6 a 2 no Mineirão, no jogo de ida da decisão, e por 3 a 2 no Pacaembu, no jogo de volta, o clube mineiro conquistou seu primeiro título nacional e abriu caminho para se consolidar como uma das grandes potências do futebol brasileiro.

Predominantemente branco, o novo segundo uniforme do Cruzeiro traz acabamentos em azul celeste nas três listras e no logo da adidas, além das tradicionais cinco estrelas soltas no peito. A camisa conta com relevos aplicados por toda a peça, combinando estrelas e o mapa do Brasil, em referência à conquista nacional de 1966. Na parte de trás, próximo à nuca, o uniforme ganha um detalhe especial com o numeral “1966”, ano eternizado na história celeste.

A campanha de lançamento contou com a participação dos ídolos Dirceu Lopes, Evaldo, Piazza, Natal e Procópio, campeões brasileiros pelo Cruzeiro em 1966. O influenciador cruzeirense Vini Maga também participou da campanha, reforçando a conexão entre passado e presente.

O novo segundo uniforme do Cruzeiro está disponível a partir de 29 de maio de 2026 no site da adidas Brasil, nas lojas físicas da adidas, em pontos franqueados e nas lojas oficiais do Cruzeiro. O modelo adulto chega nas versões masculina e feminina por R$ 449,99, além da versão infantil, disponível por R$ 399,99.