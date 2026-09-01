O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Corinthians ao pagamento de uma multa disciplinar de R$ 10 mil por conta de um caso peculiar envolvendo a equipe feminina, popularmente conhecida como As Brabas do Timão.

No último dia 9 de agosto, durante a execução do hino nacional antes do clássico contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, a zagueira Thaís Regina segurou e exibiu para as câmeras de transmissão o “Lip Oil Frozen Grape”, produto cosmético desenvolvido em parceria entre a fabricante Vizzela e o clube.

A ação de marketing foi considerada irregular. O julgamento pela 5ª Comissão Disciplinar tratou a situação como um caso inédito na Justiça Desportiva.

Apesar de a empresa ser patrocinadora oficial do elenco feminino das Brabas, o “merchan” não possuía autorização nem previsão no regulamento da competição para ser realizado naquele momento da partida.

O clube foi enquadrado no artigo 191, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune o descumprimento de normas, regulamentos gerais ou especiais das competições. A legislação prevê penalidades financeiras que variam de R$ 100 a R$ 100 mil.

A partida terminou com goleada do Corinthians sobre o Santos por 4 a 1, no Canindé.

A equipe dirigida por Emily Lima está nas quartas de final da competição nacional, tendo vencido o Cruzeiro na primeira partida. O decisivo duelo pela vaga ocorre na segunda-feira, 7.