O namoro entre Vinicius Jr., estrela do Real Madrid, e a influencer Virgínia Fonseca, foi o tema mais comentado nas redes sociais nesta semana. Há mais de quatro décadas, outro jogador famoso – no caso, o maior de todos – também iniciou um romance que deu muito o que falar, inclusive nas páginas de PLACAR. Pelé e Xuxa Meneghel formaram o casal mais badalado do Brasil nos anos 1980. Xuxa tinha apenas 17 anos e Pelé 40 quando os dois se conheceram. O Rei do Futebol estava solteiro após o fim do casamento com a primeira mulher, Rosemeri Cholbi, e o namoro com a futura Rainha dos Baixinhos durou, entre idas e vindas, quase seis anos. A história foi amplamente documentada por PLACAR, mas, curiosamente, tudo começou numa sessão de fotos para outra revista, a Manchete, em dezembro de 1980. Pelé posou ao lado de quatro modelos, incluindo Xuxa e Luiza Brunet, ambas à sua direita na reprodução abaixo. Depois do ensaio, encantado pela loira gaúcha que iniciava sua carreira, pediu seu telefone.

A primeira menção sobre Xuxa nas páginas de PLACAR data de novembro de 1981, em um breve recorte que a tratava como “sua namorada desde o último Carnaval”. À época, ela não era uma apresentadora famosa, mas uma atriz e modelo iniciante. Ao contrário de Vini, que está no auge da carreira de atleta, Pelé já estava há muitos anos aposentado quando o affair teve início.

Ao longo dos anos, Xuxa relatou diversas vezes que quando Pelé ligou pela primeira vez em sua casa para convidá-la para jantar, seu pai atendeu e desligou ao pensar ser um trote. O ídolo do Santos e da seleção insistiu, conseguiu o encontro, mas teria ficado assustado ao saber que a modelo era menor de idade (e virgem), e só teria investido novamente meses depois, quando Xuxa já havia tido outro relacionamento.

“Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem”, escreveu Xuxa em seu livro Memórias, em que também admitiu que a infidelidade do Rei não era segredo. “Eu era traída loucamente. Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu”.

Entre idas e vindas, Xuxa e Pelé seguiram namorando, à medida que a carreira da apresentadora começava a decolar. Em 1983, ela apareceu de biquíni nas páginas de PLACAR, celebrando o aniversário de 43 anos do Rei (ela tinha 20). “Eu não quero confundir o presente material com o verdadeiro – eu lhe dei muito amor”, disse.

Em 1984, já conhecida nacionalmente, Xuxa deu mais declarações sobre o namoro com Pelé em entrevistas à PLACAR. A “gaúcha,, filha de militar e manequim”, dizia não pensar em casamento, mas exaltava a nova fase do Rei, “mais solto, mais natural, e mais brincalhão.”

A musa da época dizia que Pelé havia amenizado os ciúmes que sentia em relação às fotos sensuais que a amada costumava fazer. “A única coisa que ele me diz é: aguente as consequências. Porque ele acha, como eu também, que o brasileiro ainda não está preparado. Digamos que uns 30% aceitem e o resto nos taxa com o rótulo de prostituta”, desabafou a modelo, que contou ter feito topless ao lado do rei em uma praia na Espanha.

Na época, Pelé também se aventurava com frequência pelo show business. Gravou músicas e fez ponta em diversos filmes. Em um deles, gravou cenas de sexo com a atriz Thereza Rachel, com marcação cerrada de Xuxa no set.

A internet nem existia nessa época, muito menos o conceito de digital influencer, mas Pelé e Xuxa aproveitavam para faturar, como numa linha de xampu que lançaram juntos.

Em outubro de 1986, já surgiam os primeiros rumores de rompimento do casal. A coluna De Primeira, assinada pelo jornalista Marcelo Rezende, destacava o desejo de Pelé em se casar com Xuxa, que, por sua vez, tinha outros planos.

Em janeiro de 1987, PLACAR noticiou o fim do relacionamento, usando o bordão já consagrado da apresentadora do Xou da Xuxa: beijinho, beijinho…tchau, tchau. Pelé, no entanto, não se abateu, inclusive, já estava de namorada nova, outra loira, identificada como Jacqueline.

Apesar do fim do relacionamento, Xuxa e Pelé sempre falaram com carinho sobre o outro. Em uma entrevista à Playboy, em 1996, reproduzida por PLACAR, a apresentadora mais famosa da Globo chegou a brincar sobre os pés mais brilhantes que a humanidade já produziu.

“São horríveis, parecem garras. Uma mulher que gosta de pé não pode olhar para os pés dele. Eu dizia para ele: se um dia tu arrumar uma namorada que tenha tara por pé, tu tem de ficar de meia”, brincou Xuxa.