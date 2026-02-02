O Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 0 no domingo, 1º, em Brasília, e conquistou a Supercopa do Brasil pela segunda vez na história e a segunda em cima do rival carioca — a outra havia sido em 1991.
Com a taça, o alvinegro ganhou mais 3 pontos no Ranking PLACAR de títulos e foi para 445 pontos, aumentando sua diferença para o São Paulo, o 4º colocado da lista com 423 pontos, e diminuindo um pouco a sua diferença para o Palmeiras, o 2º colocado com 488.
O Flamengo, com os 4 títulos conquistados em 2025, disparou na liderança do ranking com 568 pontos, 80 a mais do que o Palmeiras. O Corinthians, agora, tem 43 pontos a menos que do Palmeiras. Em 2025, com os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil, o alvinegro ganhou 18 pontos. Agora, com a Supercopa Rei, mais 3 pontos.
Ranking PLACAR
1º – FLAMENGO (568 pontos)
1 Mundial 1981
4 Libertadores 1981, 2019, 2022 e 2025
1 Copa Mercosul 1999
1 Recopa Sul-Americana 2020
9 Brasileiros 1980, 82, 83, 87, 92, 2009, 19, 20 e 25
5 Copas do Brasil 1990, 2006, 13, 22 e 24
3 Supercopas do Brasil 2020, 21 e 25
39 Estaduais 1914, 15, 20, 21, 25, 27, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 63, 65, 72, 74, 78, 79, 79 Especial, 81, 86, 91, 96, 99, 2000, 01, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24 e 25
1 Torneio Rio-SP 1961
1 Copa dos Campeões 2001
2º – PALMEIRAS (488 pontos)
3 Libertadores 1999, 2020 e 2021
1 Recopa Sul-Americana 2022
8 Brasileiros 1972, 73, 93, 94, 2016, 18, 22 e 23
2 Robertões 1967 e 69
4 Copas do Brasil 1998, 2012, 15 e 20
2 Taças Brasil 1960 e 67
1 Copa Mercosul 1998
26 Estaduais 1920, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 47, 50, 59, 63, 66, 72, 74, 76, 93, 94, 96 e 2008, 20, 22, 23 e 24
5 Torneios Rio-SP 1933, 51, 65, 93 e 2000
1 Copa dos Campeões 2000
1 Supercopa do Brasil 2023
2 Brasileiros Série B 2003 e 13
3º – CORINTHIANS (445 pontos)
2 Mundiais 2000 e 12
1 Libertadores 2012
1 Recopa Sul-Americana 2013
7 Brasileiros 1990, 98, 99, 2005, 11, 15 e 17
4 Copas do Brasil 1995, 2002, 09 e 25
2 Supercopa do Brasil 1991 e 2026
5 Torneios Rio-SP 1950, 53, 54, 66 e 2002
31 Estaduais 1914, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 41, 51, 52, 54, 77, 79, 82, 83, 88, 95, 97, 99, 2001, 03, 09, 13, 17, 18, 19 e 25 1 Brasileiro Série B 2008