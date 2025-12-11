Vasco da Gama x Fluminense. O chamado Clássico dos Gigantes desta quinta-feira, 11, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil, é um confronto repleto de rivalidade.

O confronto carioca que abre a decisão de uma vaga na decisão nacional, no entanto, tem histórico curto em competições nacionais, marcado por equilíbrio e ligeira vantagem tricolor, justamente pela única na história entre os rivais.

Ao todo, são cinco confrontos eliminatórios em torneios nacionais oficiais, somando finais e fases de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O retrospecto aponta três classificações (ou título) do Fluminense contra duas do Vasco.

Fluminense campeão em 1984 e encontros no Brasileiro

O encontro mais marcante entre os clubes em âmbito nacional ocorreu na final do Campeonato Brasileiro de 1984. No primeiro confronto, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Romerito. Na partida de volta, um empate sem gols garantiu o troféu ao Tricolor.

Na edição especial de PLACAR “Grandes Clássicos”, de 2015, o ex-lateral Branco, ídolo tricolor, elegeu aquela decisão como seu jogo inesquecível.

Meu jogo inesquecível – Branco

“Imagina uma final de Brasileiro, contra um grande rival, que havia feito ótima campanha? Foi maravilhoso. Na semifinal, contra o Corinthians, fizemos, talvez, nosso melhor jogo. “Perfeito”, como dizia o Parreira. Depois, fizemos uma final duríssima e extremamente equilibrada. Vencemos o primeiro jogo e depois suamos para segurar o 0 x 0. Isso valorizou demais nossa conquista.”

Fluminense 0 x 0 Vasco, 27/5/1984, Campeonato Brasileiro