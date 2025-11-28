A Conmebol definiu os uniformes que Palmeiras e Flamengo usarão na final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. As duas equipes irão a campo com suas camisas titulares, mas o calção jogará “a favor” do Verdão.
Com a melhor campanha desta edição do torneio, o Palmeiras é o mandante da final. A equipe comandada por Abel Ferreira jogará com sua combinação tradicional: camisa e meiões verdes, além de shorts brancos. O goleiro alviverde vestirá uniforme azul completo.
Já o Flamengo, treinado por Filipe Luís, atuará com camisa e meiões rubro-negros, mas com shorts pretos, combinação que costuma usar nos duelos no Allianz Parque. O goleiro flamenguista usará uniforme inteiramente amarelo.
A escolha mantém a preferência do clube carioca após divergências anteriores com a Conmebol, motivadas pela superstição em torno do uniforme branco utilizado na final de 2021, considerado “azarado” internamente.
Calção branco da sorte
Mas ainda que o Flamengo tenha ficado aliviado em poder usar sua camisa rubro-negra, o fato de usar o calção branco anima os palmeirenses mais supersticiosos.
Desde o início da final única em 2019, o time que jogou a final com o calção branco sempre venceu. São eles:
2019: Flamengo
2020: Palmeiras
2021: Palmeiras
2022: Flamengo
2023: Fluminense
2024: Botafogo