A Conmebol definiu os uniformes que Palmeiras e Flamengo usarão na final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. As duas equipes irão a campo com suas camisas titulares, mas o calção jogará “a favor” do Verdão.

Com a melhor campanha desta edição do torneio, o Palmeiras é o mandante da final. A equipe comandada por Abel Ferreira jogará com sua combinação tradicional: camisa e meiões verdes, além de shorts brancos. O goleiro alviverde vestirá uniforme azul completo.

Já o Flamengo, treinado por Filipe Luís, atuará com camisa e meiões rubro-negros, mas com shorts pretos, combinação que costuma usar nos duelos no Allianz Parque. O goleiro flamenguista usará uniforme inteiramente amarelo.

A escolha mantém a preferência do clube carioca após divergências anteriores com a Conmebol, motivadas pela superstição em torno do uniforme branco utilizado na final de 2021, considerado “azarado” internamente.

Calção branco da sorte

Mas ainda que o Flamengo tenha ficado aliviado em poder usar sua camisa rubro-negra, o fato de usar o calção branco anima os palmeirenses mais supersticiosos.

Desde o início da final única em 2019, o time que jogou a final com o calção branco sempre venceu. São eles:

2019: Flamengo

2020: Palmeiras

2021: Palmeiras

2022: Flamengo

2023: Fluminense

2024: Botafogo