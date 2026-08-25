Após a 24ª rodada, o Brasileirão 2026 bateu o seu recorde de estrangeiros em campo. A atual edição já teve 165 jogadores, superando os 162 da última edição, em 2025.

A Argentina, com 53 jogadores, lidera o ranking de nacionalidade entre os gringos na Série A, seguida por Uruguai (32), Colômbia (28) e Paraguai (11).

Da Europa, são 12 jogadores de 8 países diferentes (Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Croácia e Suécia). Já do continente africano são mais 9 jogadores de 8 países diferentes (Angola, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Camarões, Marrocos, Gana, Guiné e Guiné-Bissau).

O Botafogo, com 15 jogadores, é o clube que colocou mais estrangeiros em campo no Brasileirão, seguido por Grêmio (13), Internacional (12), Atlético Mineiro e Fluminense (11), Athletico Paranaense, Santos e Vasco (10), Remo e São Paulo (9), Flamengo e Palmeiras (8), Bahia, Corinthians e Cruzeiro (7), Red Bull Bragantino e Vitória (6), Chapecoense (5), Coritiba (4) e Mirassol (1).

Dos 165 jogadores que entraram em campo, 20 já deixaram o campeonato e foram transferidos para outras ligas.

Edições do Brasileirão com mais estrangeiros nos pontos corridos (2003-2026):

[165] – 2026

162 – 2025

149 – 2024

122 – 2023

96 – 2022

77 – 2020

74 – 2021

73 – 2018

68 – 2016

68 – 2017

66 – 2019

52 – 2014

52 – 2014

48 – 2015

45 – 2013

42 – 2012

38 – 2009

37 – 2008

35 – 2011

31 – 2010

29 – 2007

28 – 2006

22 – 2005

19 – 2004

9 – 2003