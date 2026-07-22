O Barcelona chegou em um acordo para contratar a atacante Kerolin, destaque do Manchester City e da seleção brasileira. Segundo a CazéTV, a transferência foi fechada em 1,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,7 milhões), o que torna a brasileira a terceira jogadora mais cara da história do futebol feminino.

Kerolin foi eleita a melhor jogadora do Fifa Series, disputada pelo Brasil em abril deste ano, participando diretamente de quatro dos 12 gols brasileiros na competição. Na temporada passada, a ex-atleta do Palmeiras anotou 10 gols e distribuiu cinco assistências em 19 jogos pelo Manchester City.

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O Barcelona é o atual campeão da Champions League Feminina, competição que o clube venceu quatro das últimas seis edições.

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Carreira de Kerolin

Natural de Bauru, no interior de São Paulo, Kerolin começou a sua carreira nas categorias de base do Valinhos Futebol Clube, que acertou parcerias com a dupla campinense, Guarani e Ponte Preta, em 2016 e 2017, respectivamente.

Pela Ponte, a atacante foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Paulista, ao marcar 10 gols em 21 jogos. Aos 17 anos, Kerolin levantou a taça da Libertadores Feminina após ser convidada pelo Corinthians/Audax para a disputa da competição.

As boas atuações levaram a jogadora ao Palmeiras, em 2019. Na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina da França, Kerolin viu sua vida virar de ponta cabeça ao testar positivo para uso de doping, o que a afastou dos gramados por dois anos.

Após a sua volta ao futebol, a atacante seguiu para o Madrid CFF e retornou ao brilho dentro de campo. Em 2022, a brasileira se transferiu ao North Carolina Courage, dos Estados Unidos, mas no ano seguinte sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e ficou mais de oito meses lesionada.

A corrida para voltar a tempo das Olimpíadas de 2024 compensou. Nas semifinais contra a favorita Espanha, a jogadora marcou um dos gols da vitória do Brasil, na campanha em que a Canarinho ficou com a medalha de prata. Em 2025, Kerolin fechou com o Manchester City.

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