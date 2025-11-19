O Barcelona apresentou sua nova quarta camisa da temporada 2025/26, na noite da última terça-feira, 18. O uniforme produzido pela Nike homenageia a vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em 2005, com atuação histórica de Ronaldinho, autor de dois gols e ovacionado pela torcida rival.
A peça integra a campanha “futebol é arte” e busca reconstruir, no próprio design, os elementos daquele clássico. Assim, a camisa apresenta listras verticais levemente desestruturadas, concebidas para representar a trajetória da bola nos três gols daquela noite: o primeiro marcado por Eto’o, aos 14 minutos, e os outros dois por Ronaldinho, aos 58 e 77. Na parte interna da gola, três círculos destacam exatamente esses minutos.
O clube lançou também um vídeo promocional com participação de Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde e Marc Bernal, do time masculino, e Alexia Putellas, Aitana Bonmatí e Ona Battle, da equipe feminina. O produto faz com que os jogadores e jogadoras revisitem lances do clássico.