O Atlético-MG e a Nike apresentaram oficialmente nesta quarta-feira, 2, os detalhes da nova camisa 3. O uniforme é inspirado na Rua de Fogo, criada pela torcida.

O uniforme é confeccionado predominantemente em tons laranja, reproduzindo o brilho e o impacto visual dos sinalizadores que transformam a noite de Belo Horizonte em um espetáculo de luz e fogo.

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