O Athletico Paranaense apresentou oficialmente sua nova camisa para a temporada 2026, inspirada em um dos momentos mais marcantes da história do clube: a primeira conquista da Copa Sul-Americana, de 2018. O lançamento com a Umbro reforça a identidade rubro-negra e celebra a campanha que colocou o Furacão no topo do continente.

O modelo mantém as tradicionais cores vermelho e preto, mas traz elementos gráficos e detalhes que remetem ao título continental conquistado pelo clube. Além disso, a peça incorpora símbolos históricos e acabamentos especiais que homenageiam aquela campanha vitoriosa, reforçando o caráter comemorativo da coleção.

A nova camisa tem como design faixas diagonais pretas e vermelhas intercaladas, que remetem ao escudo do Furacão, As mangas são pretas.

Segundo o clube, o objetivo foi criar uma camisa que representasse orgulho, tradição e competitividade. Por isso, o design mistura referências históricas com um visual moderno, alinhado às tendências atuais do futebol internacional. O escudo e outros detalhes receberam destaque especial, valorizando a conexão emocional com a torcida.

A nova camisa será utilizada ao longo da temporada 2026 nas principais competições disputadas pelo Athletico, incluindo torneios nacionais e continentais. A estreia acontece já nesta quinta-feira, 19, em jogo dentro da Ligga Arena contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Veja as fotos da nova camisa do Athletico