Com 30 participações em gols no Brasileirão 2025 em 30 jogos disputados, o meia Arrascaeta vem se aproximando de um recorde na competição, nessa era dos pontos corridos desde 2006, quando passou a ser disputado por 20 clubes.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols e líder em assistências (13), o uruguaio do Flamengo tem hoje a 3ª melhor marca entre aqueles jogadores com mais participações em gols em uma única edição do Brasileirão desde 2006, atrás de Jonas, do Grêmio, que alcançou 35 em 2010 (23 gols e 12 assistências pelo Grêmio), e o seu ex-companheiro de Flamengo de 2019, Gabigol, que foi artilheiro com 25 gols e deu ainda 9 assistências, somando 34 participações.

Em 2019, Arrascaeta foi o líder em assistências (14) e marcou 13 gols, participando de 27 gols em apenas 29 jogos. Agora, em 30 partidas, superou aquela ótima temporada, com 30 participações.

Mais participações em gols em uma única edição do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes (2006-2025):

35 – Jonas (Grêmio) 2010 – 23 gols e 12 assistências em 33 jogos

34 – Gabigol (Flamengo) 2019 – 25 gols e 9 assistências em 29 jogos

30 – Arrascaeta (Flamengo) 2025 – 17 gols e 13 assistências em 30 jogos

29 – Cano (Fluminense) 2023 – 26 gols e 3 assistências em 38 jogos

28 – Conca (Fluminense) 2010 – 9 gols e 19 assistências em 38 jogos

28 – Éderson (Athletico-PR) 2013 – 21 gols e 7 assistências em 36 jogos

28 – Luis Suárez (Grêmio) 2023 – 17 gols e 11 assistências em 33 jogos

27 – Acosta (Náutico) 2007 – 19 gols e 8 assistências em 31 jogos

27 – Arrascaeta (Flamengo) 2019 – 13 gols e 14 assistências em 23 jogos

26 – Diego Tardelli (Atlético-MG) 2009 – 19 gols e 7 assistências em 33 jogos

26 – Jadson (Corinthians) 2015 – 13 gols e 13 assistências em 34 jogos

26 – Hulk (Atlético-MG) 2021 – 19 gols e 7 assistências em 35 jogos

26 – Hulk (Atlético-MG) 2023 – 15 gols e 11 assistências em 34 jogos

25 – Thiago Neves (Fluminense) 2007 – 12 gols e 13 assistências em 33 jogos

25 – Fred (Fluminense) 2011 – 22 gols e 3 assistências em 25 jogos

25 – Borges (Santos) 2011 – 23 gols e 2 assistências em 31 jogos

25 – Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG) 2012 – 10 gols e 15 assistências em 34 jogos

25 – Bruno Henrique (Flamengo) 2019 – 21 gols e 4 assistências em 33 jogos

Nas primeiras edições do Brasileirão por pontos corridos, o campeonato teve mais jogos, já que contou com 24 clubes em 2003 e 2004 e 22 times em 2005. Naqueles anos, o recordista de participações em gols foi o ex-atacante Washington Coração Valente, artilheiro em 2004 com 34 gols. O centroavante do Athletico Paranaense deu ainda 11 assistências, chegando a 45 participações. Outro que se destacou foi Alex, em 2003, pelo Cruzeiro, com 38 participações em 38 jogos.