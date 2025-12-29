O Fortaleza anunciou, na noite de segunda-feira, 29, o encerramento das atividades do futebol feminino a partir de 2026. Em nota, o clube afirma que tentou manter a modalidade, mas que a decisão foi tomada por determinação da SAF.

Segundo o Fortaleza, a medida faz parte de um replanejamento interno decorrente do rebaixamento para a Série B em 2026. O clube sustenta que a descontinuidade é necessária para preservar a responsabilidade financeira, o equilíbrio da operação e a sustentabilidade geral.

A decisão ocorre após uma temporada esportivamente positiva. Em 2025, as Leoas conquistaram o Campeonato Cearense ao vencer o Ceará na final e garantiram vaga inédita na Série A1 do Campeonato Brasileiro.

Com a retirada da equipe da elite nacional, o Fortaleza ficará suspenso por dois anos de competições organizadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A punição está prevista no regulamento geral da competição.