O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, 26, que Alexia Putellas vai deixar o clube depois de 14 anos. A meia-atacante foi eleita duas vezes Bola de Ouro com a camisa blaugrana, além ter vencido quatro títulos da Champions League com o clube. Nas redes sociais, o clube catalão se despediu da ídola com as seguintes palavras: “Um legado. Um ícone. Uma capitã. Eterna Alexia”.
Alexia venceu a sua quarta taça da Champions no último sábado, 23, com a goleada sobre o Olympique de Lyon, por 4 a 0. Além do principal título europeu, Alexia venceu outros dez Campeonatos Espanhós, dez Copas da Rainha, seis Supercopas e oito Copas da Catalunha.
A jogadora deixa o clube como a atleta com mais títulos conquistados com a camisa do Barcelona, com 38 taças ao todo. O segundo lugar é ocupado por Lionel Messi, 35. Alexia ainda não anunciou qual será o seu novo destino na carreira.