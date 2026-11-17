Terminou em grande estilo uma das parcerias mais icônicas e vitoriosas do futebol. Depois de mais de sete décadas, a seleção da Alemanha trocará a Adidas pela rival Nike. A despedida das três listras foi na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda, em Berlim, pela Liga das Nações, na última segunda-feira, 17. Na ocasião, a tetracampeã mundial vestiu um modelo comemorativo em preto com listras brancas e douradas.

Nesta terça-feira, 17, a Adidas divulgou um vídeo oficializando a despedida, na qual aparecem o técnico Jürgen Klopp, o meia Florian Wirtz, entre outras estrelas da seleção. “É claro que todo jogo precisa terminar em algum momento. Mas o futebol? Este é para sempre”, discursou Klopp no anúncio. A marca alemã patrocinava a seleção desde 1954.

Nike terá uniformes polêmicos

A quebra da enorme tradição se dará sem maior cerimônia. De acordo com o site especializado Footy Headlines, a Nike prepara um segundo uniforme bastante disruptivo para a seleção da Alemanha.

O rascunho vazado do desenho, que tem precisão acima de 90% em relação ao modelo final, apresentando um ousado padrão de ilusão de ótica com fios verde fluorescente sobre uma base preta, acentuado por detalhes em laranja, âmbar, dourado e amarelo-limão.

“O Swoosh da Nike e o escudo da DFB são em verde-limão, com quatro estrelas da mesma cor acima do emblema. Painéis laterais pretos lisos, gola redonda preta e punhos pretos equilibram a parte frontal com muitos detalhes, e uma fina faixa verde-limão separa os painéis”, informou o Footy Headlines.

No entanto, se a camisa reserva choca por tantos detalhes, o oposto ocorre na provável camisa titular. De acordo com sites do ramo, como o próprio Footy Headlines, a camisa titular será quase toda branca, com uma gola preta em V, e uma costura lateral, sem os costumeiros detalhes nas cores vermelha e amarela.

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Os novos uniformes da Nike para a Alemanha em 2027 serão lançados entre janeiro e março de 2027. O uniforme reserva verde e preto será exclusivo para a seleção masculina, enquanto a seleção feminina receberá um uniforme reserva rosa com o mesmo design.