O Flamengo e a Adidas apresentam nesta sexta-feira, 16, a nova camisa titular para a temporada de 2026.

O novo unifome mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. As mangas e a gola polo sem botão são pretas, criando contraste com o vermelho das três listras da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, uma referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas largas.

“Em uma campanha que celebra a presença nacional e mundial da torcida rubro-negra, a maior do mundo, o Manto chega para representar os mais de 45 milhões de apaixonados que formam a Nação. E para afirmar essa hegemonia, chega, junto com o Manto, uma plataforma para que os torcedores pintem o planeta de vermelho e preto e revelem ao mundo a dimensão real do Flamengo”, informou a marca alemã.

Na versão jogador, o escudo e o símbolo da Adidas ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa, um detalhe exclusivo do manto. O kit é completado por calção branco e meiões rubro-negros.

Quanto custa a nova camisa do Flamengo

O primeiro uniforme do Flamengo está disponível nas versões Torcedor e Autêntica (de jogador), que tem a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil.