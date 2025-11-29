Campeão em 2020 e 2021 pelo Palmeiras, o técnico português Abel Ferreira pode se tornar o primeiro a ganhar três vezes a Copa Libertadores por um clube brasileiro se vencer o Flamengo na decisão desse sábado, 29, em Lima-PER.
Até hoje, outros X treinadores ganharam duas Libertadores por times brasileiros: Lula (Santos 1962 e 1963), Luiz Felipe Scolari (Grêmio 1995 e Palmeiras 1999), Paulo Autuori (Cruzeiro 1976 e São Paulo 2005) e Telê Santana (São Paulo em 1992 e 1993). Abel, como Lula e Telê, conseguiu um bicampeonato.
Caso conquiste a sua terceira Libertadores, Abel Ferreira poderá igualar o argentino Osvaldo Zubeldía (que não tem parentesco com o técnico Luis Zubeldía do Flu), tricampeão pelo Estudiantes-ARG em 1968, 1969 e 1970.
Assim, ficaria mais próximo ainda do recordista Carlos Bianchi, que venceu quatro vezes o torneio: 1994 com o Vélez Sarsfield (ARG) e 2000, 2001 e 2003 com o Boca Juniors-ARG.
Técnicos com mais títulos da Libertadores (1960-2025):
4 – Carlos Bianchi (ARG)
3 – Osvaldo Zubeldía (ARG)
2 – Luis Cubilla (URU)
2 – Lula (BRA)
2 – Edgardo Bauza (ARG)
2 – Pedro Dellacha (ARG)
2 – Luiz Felipe Scolari
2 – Paulo Autuori (BRA)
2 – Juan Carlos Lorenzo(ARG)
2 – Telê Santana (BRA)
2 – Roberto Scarone (ARG)
2 – Manuel Giudice (ARG)
2 – Marcelo Gallardo (ARG)
2 – Abel Ferreira (POR)
Técnicos com mais finais de Libertadores (1960-2025):
4 – Carlos Bianchi (ARG)
4 – Luis Cubilla (URU)
4 – Luiz Felipe Scolari (BRA)
4 – Roberto Scarone (ARG)
3 – Abel Ferreira (POR)
3 – Gabriel Ochoa Uribe (COL)
3 – Juan Carlos Lorenzo (ARG)
3 – Marcelo Gallardo (ARG)
3 – Osvaldo Zubeldía (ARG)
3 – Renato Gaúcho (BRA)
3 – Telê Santana (BRA)
3 – Zezé Moreira (BRA)
2 – Antônio Lopes (BRA)
2 – Cuca (BRA)
2 – Edgardo Bauza (ARG)
2 – Hugo Bagnulo (ARG)
2 – Jorge Almirón (ARG)
2 – José Yudica (ARG)
2 – Lula (BRA)
2 – Manuel Giudice (ARG) 2 – Miguel Ángel Brindisi (ARG) 2 – Muricy Ramalho (BRA) 2 – Paulo Autuori (BRA) 2 – Pedro Dellacha (ARG) 2 – Renato Gaúcho (BRA) 2 – Roque Máspoli (URU) 2 – Vicente Cantarone (URU)