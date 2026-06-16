A Copa do Mundo de 2026 já está em andamento e, além da disputa pelo título dentro de campo, existe uma competição que acontece nos bastidores e movimenta cifras bilionárias: a corrida das maiores marcas do mundo por espaço no principal palco do esporte global.

Um levantamento da Finance Football estima que os principais parceiros globais da Fifa movimentam mais de US$ 3 bilhões em contratos de patrocínio ao longo dos seus ciclos comerciais. Os valores são estimativas de mercado, baseadas em fontes abertas, especialistas da indústria do esporte e relatórios financeiros, sem confirmação oficial da FIFA.

Entre os principais acordos estimados estão:

Aramco: mais de US$ 100 milhões por ano, com contrato estimado em aproximadamente US$ 400 milhões no ciclo de quatro anos.

Adidas: cerca de US$ 100 milhões anuais, em um acordo de longo prazo que ultrapassa US$ 1 bilhão em múltiplos ciclos e com duração até 2030.

Coca-Cola: aproximadamente US$ 100 milhões por ano, totalizando cerca de US$ 400 milhões por ciclo.

Visa: entre US$ 80 milhões e US$ 120 milhões anuais, com estimativa de aproximadamente US$ 400 milhões no ciclo.

Hyundai/Kia: cerca de US$ 80 milhões por ano, chegando a aproximadamente US$ 320 milhões em quatro anos.

Qatar Airways: entre US$ 70 milhões e US$ 90 milhões anuais, com contrato estimado em aproximadamente US$ 300 milhões no ciclo.

Lenovo: entre US$ 70 milhões e US$ 90 milhões por ano, também com estimativa de aproximadamente US$ 300 milhões no ciclo.

Os números mostram a dimensão econômica que a Copa do Mundo alcançou. Mais do que um torneio esportivo, o Mundial se transformou em uma das mais poderosas plataformas de comunicação e relacionamento do planeta. Em poucos ambientes uma marca consegue unir alcance global, diversidade cultural, emoção e uma audiência tão engajada em um único momento.

Esse é o motivo pelo qual empresas de diferentes setores, como energia, tecnologia, aviação, mobilidade, meios de pagamento e bens de consumo, disputam esse território. O investimento não se resume à exposição de uma logomarca. Ele envolve campanhas globais, ativações com consumidores, hospitalidade, geração de conteúdo, relacionamento com clientes estratégicos e a construção de uma associação emocional com o esporte.

No marketing esportivo moderno, a verdadeira vitória não acontece apenas quando uma marca é vista, mas quando ela consegue fazer parte da história que está sendo construída em campo.

Fonte: Finance Football, “Estimated Sponsorship Values: FIFA Partners (Tier 1)”. Valores estimados a partir de fontes abertas, especialistas em negócios do esporte e relatórios financeiros, sem divulgação oficial da FIFA.