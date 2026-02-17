Em uma noite que misturou a genialidade técnica com lamentáveis episódios de tensão extracampo, o Real Madrid superou o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A partida, válida pela ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League, teve Vinícius Júnior como protagonista absoluto: o brasileiro marcou um golaço, foi alvo de supostos insultos racistas que paralisaram o jogo e viu o técnico adversário, José Mourinho, ser expulso em meio ao clima hostil.

Trubin segura o ímpeto merengue

A primeira etapa foi marcada por um domínio territorial dos visitantes, que esbarraram em uma atuação inspirada do goleiro Trubin.

O Real Madrid criou as melhores oportunidades, explorando a velocidade de seus atacantes. Arda Guler e Mbappé testaram o arqueiro do Benfica com chutes perigosos, mas o ucraniano operou milagres para manter o placar zerado, incluindo uma defesa espetacular em chute cruzado de Guler nos acréscimos.

O Benfica, acuado, tentava responder em escapadas esporádicas com Rafa Silva e Aursnes, mas sem levar perigo real à meta de Courtois.

Golaço, confusão e protocolo antirracismo

O cenário mudou drasticamente no início do segundo tempo. Aos 50 minutos, Vinícius Júnior recebeu pela esquerda, encarou a marcação e acertou um chute indefensável no ângulo oposto, abrindo o placar com um golaço.

A celebração, no entanto, foi o estopim para a tensão. Após comemorar dançando e mostrando a camisa, o brasileiro foi advertido com cartão amarelo.

Minutos depois, o árbitro Benoît Bastien acionou o protocolo de racismo após conversas com o camisa 7, paralisando a partida por cerca de oito minutos.

O clima esquentou no gramado, com discussões ríspidas entre Mbappé e Otamendi, enquanto os capitães tentavam acalmar os ânimos. A torcida local passou a vaiar intensamente cada toque na bola de Vinícius e Mbappé.

Clima de guerra e expulsão de Mourinho

O restante da partida foi jogado sob uma atmosfera pesada. O Benfica tentou reagir com as entradas de Sidny Cabral e Lukebakio, mas o jogo ficou picotado.

A tensão atingiu o banco de reservas aos 84 minutos, quando o técnico José Mourinho, revoltado com a arbitragem por não punir Vinícius Júnior em um lance anterior, reclamou acintosamente, recebeu dois cartões amarelos em sequência e foi expulso.

Nos instantes finais, a hostilidade das arquibancadas se intensificou, com objetos sendo arremessados em direção a Tchouaméni e Vinícius Júnior durante cobranças de bola parada.