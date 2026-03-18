O atacante Vinícius Júnior foi o grande protagonista da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Manchester City, nesta terça-feira, 17, no Estádio Etihad. O resultado garantiu o clube espanhol nas quartas de final da Champions League com um placar agregado de 5 a 1.
O motivo da celebração de “chororô”
Ao marcar seu primeiro gol na partida, Vini Jr. celebrou com o gesto de “chororô”, gerando repercussão imediata. Em entrevista à TNT Sports, o jogador esclareceu que a atitude foi uma resposta às provocações da torcida inglesa ocorridas um ano antes, quando torcedores do City exibiram o banner “Stop crying your heart out” e ironizaram o brasileiro pela vitória de Rodri na Bola de Ouro de 2024.
“O futebol é muito longo. Na última temporada, eles me provocaram e hoje eu pude fazer a comemoração que achei que era necessária”, afirmou o camisa 7 do Real Madrid. A declaração destaca a resiliência do atleta diante do cenário de rivalidade externa.
Dinâmica da vitória no Estádio Etihad
O confronto tornou-se favorável aos visitantes logo aos 19 minutos, quando Bernardo Silva foi expulso após cometer pênalti por toque de mão. Vinícius Júnior converteu a cobrança aos 22 minutos, abrindo o placar. Embora Erling Haaland tenha empatado para o City aos 41 minutos, o Real Madrid manteve o controle da vantagem construída no jogo de ida.
Nos acréscimos da partida, aos 93 minutos, Vini Jr. marcou seu segundo gol, selando a classificação merengue.
Dados técnicos e estatísticas
- Placar final: Manchester City 1 x 2 Real Madrid
- Placar agregado: 1 x 5
- Gols: Vini Jr. (22′ e 93′); Erling Haaland (41′)
- Incidente disciplinar: Expulsão de Bernardo Silva (19′)