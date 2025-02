Veja datas e horários dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da UEFA, uma das competições de futebol mais prestigiadas do mundo, chega às oitavas de final com grandes expectativas. O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, definiu os confrontos que prometem jogos emocionantes. As partidas de ida estão programadas para os dias 4 e 5 de março de 2025, enquanto os jogos de volta acontecerão na semana seguinte, nos dias 11 e 12 de março.

Os embates das oitavas de final trazem confrontos entre algumas das equipes mais renomadas da Europa. O Club Brugge enfrenta o Aston Villa na Bélgica, enquanto o PSV recebe o Arsenal. Outro destaque é o clássico de Madri entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Na quarta-feira, dia 5, o Feyenoord enfrenta a Inter de Milão, e o Paris Saint-Germain joga contra o Liverpool.

Quais são os destaques dos confrontos de ida?

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões prometem ser eletrizantes. O embate entre Real Madrid e Atlético de Madrid é um dos mais aguardados, trazendo toda a rivalidade de um clássico espanhol para o cenário europeu. Outro confronto de destaque é entre PSG e Liverpool, duas equipes que têm se destacado nos últimos anos em competições internacionais.

Além disso, o Borussia Dortmund enfrenta o Lille, e o Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen, em um duelo alemão que promete ser acirrado. As partidas de ida serão uma oportunidade para as equipes estabelecerem uma vantagem antes dos jogos de volta.

Como serão os jogos de volta das oitavas de final?

Os jogos de volta, que definirão os classificados para as quartas de final, ocorrerão nos dias 11 e 12 de março. O Barcelona enfrentará o Benfica na Espanha, enquanto a Inter de Milão receberá o Feyenoord. Outro confronto importante será entre Liverpool e PSG, que promete ser decisivo para ambas as equipes.

No dia 12, o Borussia Dortmund visitará o Lille, e o Arsenal enfrentará o PSV. O clássico de Madri entre Atlético e Real Madrid também será decidido nesse dia, prometendo fortes emoções para os torcedores.

Transmissão e próximas fases da competição

Os jogos das oitavas de final serão transmitidos por diferentes canais. Na TV aberta, o SBT exibirá os confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e Liverpool e PSG. Já na TV por assinatura, TNT e Space transmitirão algumas partidas, enquanto a plataforma de streaming Max disponibilizará todos os jogos.

As equipes que avançarem para as quartas de final já têm datas definidas para os próximos confrontos. As partidas de ida ocorrerão nos dias 8 e 9 de abril, e as de volta nos dias 15 e 16 de abril. As semifinais estão programadas para o final de abril e início de maio, com a grande final marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha.

Com tantos jogos emocionantes pela frente, a Liga dos Campeões promete mais uma vez encantar os fãs de futebol ao redor do mundo.

