O Tottenham recebe o Atlético de Madrid nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A partida será disputada no moderno Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e promete um grande choque de estilos no mata-mata europeu.

A solidez do Tottenham

A equipe londrina chega para o confronto embalada por uma excelente campanha na fase anterior da competição. Ocupando a 4ª colocação geral com 17 pontos conquistados, o time inglês registrou cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Essa consistência coloca os Spurs em uma posição de confiança, buscando impor seu ritmo de jogo ofensivo, de posse de bola e pressão constante desde os minutos iniciais para construir um resultado sólido em casa.

A resiliência colchonera

Do outro lado, o time visitante sabe que precisará de superação. Classificado na 14ª posição com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e três derrotas), a equipe espanhola aposta em sua tradicional garra e organização tática para surpreender fora de casa. Fiel ao seu estilo de jogo reativo, o Atlético deve focar em uma defesa sólida e transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo time da casa. Em jogos eliminatórios, a camisa e a experiência do clube de Madri costumam pesar, tornando-os um adversário perigoso mesmo quando não ostentam a melhor campanha.

Expectativas para o duelo de estilos

Às vésperas do confronto, a imprensa esportiva e os torcedores debatem o clássico choque de filosofias que se desenha em Londres. A tradição em competições de mata-mata equilibra o favoritismo teórico dos ingleses, prometendo um duelo tenso e imprevisível. O embate se desenha como uma página em branco pronta para ser escrita por duas potências do futebol europeu, com muito em jogo na busca por uma vaga nas quartas de final.

Onde assistir a Tottenham x Atlético de Madrid

Para os torcedores que não querem perder nenhum lance desta decisão, a partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming Max. No Reino Unido, o jogo passa na TNT Sports e no Discovery+, enquanto nos Estados Unidos os fãs podem acompanhar pela Paramount+ (em inglês) e pelo DAZN (em espanhol).