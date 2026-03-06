Neste sábado, 07 de março de 2026, o Atlético de Madrid recebe a Real Sociedad em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com a bola rolando a partir das 14h30 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente duas equipes tradicionais com objetivos distintos nesta reta final de temporada. Enquanto os donos da casa buscam consolidar sua posição na zona de classificação para a Champions League, os visitantes tentam recuperar a regularidade para se aproximar das vagas em competições europeias.

Colchoneros defendem o terceiro lugar

Sob o comando de Diego Simeone, o Atlético de Madrid entra em campo ocupando a 3ª colocação na tabela, com 51 pontos. A campanha, composta por 15 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, mantém a equipe firme no G4, mas a disputa acirrada no topo da tabela exige atenção máxima.

Apesar da boa posição, o time vive um momento de oscilação recente, alternando entre vitórias importantes e tropeços. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é que o Atleti imponha seu ritmo físico e defensivo característico para somar três pontos cruciais e afastar a aproximação dos rivais diretos.

Real Sociedad busca regularidade

Do outro lado, a Real Sociedad chega à capital espanhola na 8ª posição, somando 35 pontos. A equipe basca tem enfrentado dificuldades para manter uma sequência positiva consistente na temporada 2025/2026, acumulando um retrospecto equilibrado de 9 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.

Vindo de uma sequência mista nos últimos cinco jogos, o time sabe que precisa pontuar fora de casa para manter vivo o sonho de disputar a Europa League ou a Conference League. Superar o Atlético em seus domínios é uma tarefa árdua, que exigirá da equipe visitante uma atuação tática disciplinada e eficiência nos contra-ataques.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o clássico de La Liga ao vivo através da TV fechada nos canais ESPN. Além disso, a partida terá transmissão via streaming pela plataforma Disney+, cobrindo todo o território nacional.