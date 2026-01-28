A fase de liga da temporada 2025/26 da Champions League termina nesta quarta-feira, 28, com 18 partidas ao mesmo tempo (às 17h de Brasília). Há nove vagas em aberto, disputa intensa pelo G8 e clubes tradicionais ameaçados de eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa.

Desde a temporada passada, a Uefa adotou a fase de liga que consiste em uma tabela com 36 clubes. Cada um faz oito jogos, enfrentando dois adversários de cada pote do sorteio. Ao final desta fase, 24 clubes avançam, sendo oito diretamente para as oitavas de final e 16 para os playoffs.

Quem já está classificado e quem corre risco

Apenas dois clubes já garantiram vaga direta às oitavas de final: o líder Arsenal e o vice-líder Bayern de Munique. Com 100% de aproveitamento, a equipe inglesa ainda pode ser ultrapassada pela bávara, mas depende apenas de um empate contra o Kairat, em casa, para assegurar a primeira colocação.

Outros 13 times já estão garantidos na fase de mata-mata, mas só seis deles irão direto oitavas de final, enquanto os outros terão de passar pelo primeiro playoff. São eles, por ordem de classificação atual: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão e Juventus.

Dentre as equipes tradicionais mais ameaçadas estão o atual campeão italiano Napoli (25º), o Benfica (28º) e o Ajax (30º). Olympique de Marselha, Borussia Dortmund e PSV seguem em risco, mas, por ora, estão na zona de classificação.

Quatro equipes já estão eliminadas: Eintracht Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praga e Villarreal.

A rodada reserva alguns jogos badalados, como PSG x Newcastle, Napoli x Chelsea e Benfica x Real Madrid.

Classificação atualizada da Champions League