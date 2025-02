Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao jogo pela Champions

O Santiago Bernabéu, lendário estádio localizado na vibrante capital da Espanha, Madrid, será palco de mais um confronto eletrizante entre duas potências do futebol europeu. Nesta quarta-feira, 19 de abril, Real Madrid e Manchester City se enfrentam em uma partida decisiva pela UEFA Champions League 2024/25.

A expectativa é alta para este embate que coloca frente a frente os Galácticos do Real Madrid e o elenco estelar do Manchester City. Com torcedores apaixonados de ambos os lados, o ambiente promete ser de pura energia no estádio.

Jogadores do Manchester City

Como acompanhar a partida Real Madrid x Manchester City no Brasil?

Os fãs de futebol no Brasil poderão acompanhar todos os lances emocionantes deste duelo através da plataforma de streaming Max. A transmissão ao vivo está programada para começar às 17h (horário de Brasília), proporcionando aos espectadores uma experiência imersiva diretamente de suas telas.

A UEFA Champions League, sendo uma das competições de clubes mais prestigiadas do mundo, sempre traz partidas que são verdadeiros espetáculos para os amantes do futebol.

Quais são os desfalques para o Real Madrid?

O Real Madrid enfrenta alguns desafios quanto ao elenco disponível. Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez e David Alaba, que estavam fora por questões médicas, têm chances de retornar e reforçar o time comandado por Carlo Ancelotti. No entanto, Dani Carvajal e Éder Militão permanecem no departamento médico.

Além disso, Bellingham, Camavinga, Endrick, Modrić, Rüdiger e Tchouaméni estão pendurados, situação que requer cautela para evitar complicações disciplinares no decorrer do jogo.

Qual é a situação atual do Manchester City?

Do lado do Manchester City, o técnico Pep Guardiola também precisa lidar com ausências importantes. Akanji, que passará por cirurgia, é ausência confirmada. Já Bobb e Rodri não estarão disponíveis para a partida, enquanto Haaland, Aké e Jack Grealish são dúvidas devido a condições físicas incertas.

O jogador Rúben Dias, por sua vez, está pendurado, e deverá prestar atenção extra para evitar cartões que possam influenciar nas próximas etapas da competição.

Qual a situação recente das equipes?

Ambas as equipes vêm demonstrando desempenho notável nas etapas iniciais da UEFA Champions League, consolidando-se como favoritas na corrida pelo cobiçado título europeu. Os atuais desempenhos nos campeonatos nacionais também refletem a força e a profundidade de seus elencos.

Esses duelos entre gigantes não apenas testam a habilidade tática dos treinadores, mas também a garra e resiliência dos jogadores em campo. O embate no Santiago Bernabéu, sem dúvida, será um espetáculo não apenas para os torcedores presentes, mas para todos que acompanharem ao redor do mundo.

